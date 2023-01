Co sledují sponzoři Petra Pavla? ‚Nekupujeme si číslo na prezidenta, jen nejsme lhostejní,‘ říká Barta

Druhé kolo boje o prezidenta Česka provází ostrá kampaň. Kromě diskusí o válce a míru se tématem stali i lidé kolem obou kandidátů. Andrej Babiš (ANO) poukázal na velké sponzory kampaně Petra Pavla s tím, že je naivní se domnívat, že nemají své zájmy. Pavel vracel úder poukazem na spojení Babiše s firmou Agrofert. PENÍZE A VLIV Praha 10:16 24. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Jan Barta | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Bývalý generál má za sebou pestrou směs 5000 malých i velkých sponzorů. Podle Tomáše Richtera, který má financování Pavlovy kampaně na starosti, jednal tým s každým, kdo daroval přes 50 tisíc korun, osobně. Základním pravidlem je dárcům nic neslibovat.

„Stalo se mi u různých jednání, že jsem slyšel jistá přání. V tu chvilku pro mě ta jednání končila. Většinou šlo jenom o to, aby mohli mít telefon na příštího prezidenta,“ říká Richter.

Nejvíc – dohromady šest milionů korun – poslala na prezidentskou kampaň Petra Pavla trojice podnikatelů z investiční skupiny Pale Fire Capital.

„Číslo na pana Pavla nemám a myslím, že ho ani v budoucnu mít nebudu. Naší ambicí nebylo kupovat si číslo na budoucího prezidenta. Naše motivace vychází z toho, že nejsme úplně lhostejní k tomu, jak to u nás vypadá,“ uvádí zakladatel Pale Fire Capital Jan Barta.

„Nejsme nijak navázáni na stát a byznys se státem... Máme asi 25 firem, z toho jedna z nich, mobilní rozhlas Munipolis, dodává na obecní úrovni poměrně laciný software ke komunikaci s občany. Takže nemáme jak potenciálně profitovat. Ani bychom něco takového nechtěli, protože takový klientelistický set-up se nám příčí,“ dodává.

Proč se další bohatí podnikatelé rozhodli finančně podpořit Petra Pavla? Mohli by z toho v budoucnu získat nějaké výhody? Pavlův soupeř ve druhém kole, poslanec Andrej Babiš, sponzory shánět nemusel. Kampaň mu financuje hnutí ANO, jehož je prvním a dosud jediným předsedou. Co je nyní jeho hlavním zdrojem příjmů, když celý svůj poslanecký plat posílá na charitu? A mohl by holding Agrofert nějak těžit z toho, kdyby se jeho zakladatel stal prezidentem?

