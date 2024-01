Zvykli jsme si, že má každý vlastnit byt. To jinde není, říká šéf stavebního kolosu Vinci

Stavebnictví se loni příliš nedařilo. A to i přes to, že je momentálně v Česku rozestavěno nejvíc silnic a dálnic za poslední desítky let a vláda do nich loni a letos investuje celkem 150 miliard korun. Kvůli dražším vstupům, jako jsou energie a materiály, ale i vyšším úrokovým sazbám hypoték se totiž na druhou stranu omezily investice do staveb ze strany některých měst či obcí a soukromých developerů v části takzvaného pozemního stavitelství. Peníze a vliv Praha 9:00 23. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Borovka, generální ředitel Vinci Construction CS | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Podle Martina Borovky, generálního ředitele největší stavební firmy u nás a na Slovensku Vinci Construction CS, se dá letos čekat alespoň mírné oživení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si nejnovější díl podcastu Peníze a vliv

„Dopravní stavitelství je, řekněme, na svém maximu a budeme rádi, když jak proinvestiční politika vlády, tak krajů, regionů a měst bude pokračovat. Očekávám lehké oživení z hlediska pozemního stavitelství, protože přece jenom ceny hypoték trochu klesají. Možná i nálada ve společnosti už je trochu jiná,“ řekl v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus. Podle něj jsou investoři optimističtější, například i díky poklesu energií.

Za loňskými horšími výsledky stavebnictví podle šéfa Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy stojí ale i vyšší srovnávací základna z roku 2022, kdy se mu naopak dařilo, a také potíže výrobců stavebních hmot.

„U nich došlo loni k poklesu výroby o dvacet až třicet procent, takže celkově propad bude,“ uvedl Nouza. Také on vidí dupnutí na brzdu hlavně u soukromých developerů. „Oživení by mohlo přijít ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí,“ očekává Nouza s tím, že záležet bude hodně na centrální bance, jak rychle budou klesat úrokové sazby.

Procházka: Sedmiprocentní sazby proti inflaci byly správné. Kritici chtěli Matterhorn, my jsme zvolili Říp Číst článek

Podporu stavebnictví by mohl přinést i nový stavební zákon, který po letech příprav začal platit letos v lednu. Jeho klíčová část, vznik portálu stavebníka, má pak platit od července. Zjednodušit se má povolování staveb a díky portálu stavebníka by se mělo stavební řízení digitalizovat.

Podle Borovky ale efekt nebude vidět v krátké době. „Bude to lepší, ale třeba za tři roky,“ očekává v případě povolování staveb úřady Borovka. Pokud jde o portál stavebníka, nevěří, že skutečně bude fungovat v červenci.

„Tím se samozřejmě trochu zablokuje fungování (celého) nového stavebního zákona, protože v něm jsou různé mechanismy už provázány s portálem stavebníka. Takže úřady budou zmatené, protože nebudou vědět, co mají dělat. Podle mě teď tvrdit, že 1. července to bude funkční, nejde. Možná první leden 2025 je to správné datum, kdy by to mohlo začít fungovat,“ očekává šéf Vinci Construction CS.

Pokud se zkrátí lhůty pro povolování staveb, které u nás dosahovaly u velkých projektů i kolem deseti let, na očekávané zhruba čtyři roky, mohlo by se to promítnout i do výsledných cen bytů.

Podle Borovky se v Česku nyní nestaví metr čtvereční dráž než jinde, cenu ale zvyšuje právě dlouhé čekání na povolení, ale i další specifické náklady developerů, třeba na přípravu pozemků.

„Když se třeba podívám na Francii, tak územní přípravu neplatí developer, platí ho stát, město nebo nějaká regionální rozvojová agentura. A u nás jsme si zvykli, že developer má všechno zaplatit, zároveň developer má taky platit kompenzace městům a obcím. To se každému líbí. Jenže co ten developer udělá? Promítne si to do ceny, přidá cenu za naše stavební práce a pak to prodává,“ vysvětluje Borovka.

Lidé mají také podle něj nereálnou představu, že každý musí vlastnit byt. I proto, aby se zabezpečili do důchodu. „My jsme trochu v naší mentalitě nahradili byt za penzijní připojištění. A to v západní Evropě není, vlastnické bydlení není tak rozšířené jako v České republice,“ řekl Borovka.

Celý pořad Peníze a vliv si můžete poslechnout v přiloženém audiu nahoře v článku.