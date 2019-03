Koalice chce od ledna zvýšit důchody o 900 korun. Rodičovský příspěvek by se měl zvednout na 300 tisíc

Důchody by se měly od ledna zvýšit průměrně o 900 korun. Od příštího roku se také zvýší rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun z nynějších 220 tisíc korun, bude to ale platit pouze pro nově narozené děti. V pondělí se na tom shodly vládní ANO a ČSSD. Celkový dopad obou opatření zvýší výdaje státního rozpočtu zhruba o 11 miliard korun, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Praha 19:11 18. 3. 2019 (Aktualizováno: 20:11 18. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od nového roku by se měly zvednout důchody i rodičovská dovolená. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Zvýšení důchodů o 900 korun prosazovala ČSSD, podporoval ho i premiér Andrej Babiš (ANO), naproti tomu Schillerová požadovala růst maximálně o 750 korun.

Koalice tak v tomto směru vyšla vstříc ČSSD, naopak sociální demokraté neuspěli se svým požadavkem, aby se zvýšení rodičovského příspěvku dotklo i dětí narozených před koncem roku. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček výsledek označil za dobrý kompromis.

„Kompromis pro obě strany nakonec byl dát to nově narozeným dětem. Tam samozřejmě určitá úspora bude. Je tam určitý prostor pro to, abychom mohli navýšit důchody. Peníze jsou pořád jedny. To znamená, že když někomu dáme, druhému musíme ubrat,“ okomentovala dohodu Schillerová.

Návrh zákon, který růst důchodů upraví, předloží ministerstvo práce vládě do dvou týdnů, řekla ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Zvýšení o 900 korun, které bude stejné jako v letošním roce, oslabuje zásluhovost a posiluje solidaritu. Víc peněz při valorizaci tedy putuje do pevného dílu, který mají všichni důchodci stejný.

Méně se naopak přidává k zásluhové procentní části, v níž se odráží počet odpracovaných let a výše výdělků a odvodů. Růst důchodů bude pro rozpočet znamenat výdaje navíc 7,5 miliardy korun.

U zvýšení rodičovského příspěvku se ANO s ČSSD dohodly na tom, že se bude vztahovat na méně rodin. Podle Maláčové bylo rozhodnutí přijato z ústavněprávních důvodů. Schillerová uvedla, že růst příspěvku bude pro rozpočet roku 2020 znamenat zvýšení výdajů zhruba o tři miliardy korun.

Zálohované výživné

ANO a ČSSD se dohodly i na zavedení zálohovaného výživného. Do meziresortního připomínkového řízení by se návrh měl dostat v dubnu, vláda by se jím měla zabývat v květnu. Od příštího roku by pak měla platit přísnější pravidla pro vymáhání výživného od neplatičů, podle Maláčové by to mohlo například být zabavení zbrojního průkazu nebo zákaz hraní hazardních her.

O rok později by stát začal vyplácet zálohované výživné. „Pokud se nepodaří výživné vymoci pomocí těch kroků, které jsme společně vypracovali, tak by stát měl pomoct všem matkám, které mají příjem do výše průměrné mzdy. Zálohované výživné by mělo platit od 1. ledna 2021,“ říká Maláčová. Podle Schillerové by náklady pro stát neměly překročit 1,2 miliardy korun ročně.