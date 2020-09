Když dáte peníze lidem, kteří se bojí, tak je stejně neutratí, kritizuje vládní výdaje ekonom Zámečník

Schodek státního rozpočtu by v příštím roce mohl být 116 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale připouští, že v něm nejsou započítané výdaje na boj s pandemií ani výpadek způsobený plánovaným zrušením superhrubé mzdy. „Tomu číslu vůbec nevěřím. Největší úpravu přímého zdanění v Česku si samo ministerstvo spočetlo na 75 miliard korun,“ připomíná v Interview Plus ekonom Miroslav Zámečník. Interview Plus Praha 19:41 30. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Potřebujete jemně intervenovat a peníze používat tam, kde opravdu pomáhají. A podstatné je, že když dáte peníze lidem, kteří se bojí, tak je stejně neutratí,“ odmítá ekonom Miroslav Zámečník argument vlády, že snížení daní povede ke zvýšení spotřeby. | Foto: Jana Přinosilová

Pozastavuje se i nad makroekonomickou prognózou ministerstva financí, která pro příští rok počítá s růstem okolo 4 procent HDP.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„To je celkem realistické číslo. Ale mít při takovém růstu strukturální deficit, který nesouvisí s ekonomickým cyklem, to není v pořádku. Vytváří to prostor pro vládnutí ve volebním roce, abych to řekl jednoduše,“ dodává člen Národní ekonomické rady vlády (NERV).

„Za oceánem je obvyklé lidi rychle propustit, když pro ně není práce. Tady se vymýšlí Antivirus a kurzarbeit – snaha za cenu velmi vysokých státních dotací udržet lidi zaměstnané, ale oni nepracují,“ podotýká Zámečník s tím, že ekonomika se už pravděpodobně nevrátí do starých kolejí.

Schodek rozpočtu na příští rok by se podle ekonoma měl pohybovat maximálně okolo 150 miliard korun – rozhodně by se proto neměla výrazně měnit superhrubá mzda:

„Potřebujete jemně intervenovat a peníze používat tam, kde opravdu pomáhají. A podstatné je, že když dáte peníze lidem, kteří se bojí, tak je stejně neutratí,“ odmítá Zámečník argument vlády, že snížení daní povede ke zvýšení spotřeby.

„Firmy nemusejí propouštět, ale stane se z toho brzda nevyhnutelného. A když brzdíte nevyhnutelné, tak fakticky jen vyhazujete peníze.“ Miroslav Zámečník

Pravděpodobnější prý ale je, že lidé získané peníze uspoří. A i kdyby ne, pořídí si za ně dárky k Vánocům:

„Komu ale ve skutečnosti pomáháte, když si kupujete zahraniční hračky?“ ptá se ve vysílání Plusu ekonom.

Výpadek vyplývající ze zrušení superhrubé mzdy se navíc stejně bude muset vykompenzovat novými daněmi – ovšem až po volbách. „Po volbách se vždycky konsoliduje. Byl to Bohuslav Sobotka (ČSSD) kdo řekl, že sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce,“ připomíná slova tehdejšího ministra financí z roku 2003 o kontrastu volebních slibů a reálné politiky.

„Zastavit ekonomiku nedává smysl ani z epidemického hlediska. Způsobená újma ve výši několika miliard korun denně nemá efekt.“ Miroslav Zámečník

„Nestane se katastrofa, když příští rok budeme mít schodek 250 miliard. Ale proč ho mít? Ekonomikou to profrčí a skončí to v dovozu čínského zboží. Jsem přesvědčen, že to vláda neudělá a i ve volebním roce se přikloníme k racionalitě,“ uzavírá Zámečník.

Proč vznikla superhrubá mzda a měla by se vůbec rušit? Poslechněte si v záznamu Interview Plus. Moderuje Veronika Sedláčková.