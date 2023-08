Už měsíc běží akce Milostivé léto, zájem ale není. ,Prázdniny,‘ říká vedoucí Dluhového poradenství

Zatímco dvě předchozí Milostivá léta se týkala exekucí, které vymáhali soudní exekutoři, to letošní se vztahuje na úroky a penále z neuhrazeného sociálního pojištění i daní. Tedy dluhů, které si instituce vymáhají především samy. Společnou podmínkou je, že dluh vznikl do 30. září loňského roku. Dlužník také musí jistinu – tedy původní dlužnou částku – uhradit v plné výši. Praha 20:36 1. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí by o letošní Milostivé léto mohly mít zájem stovky tisíc lidí i firem. Česká správa sociálního zabezpečení ale zatím eviduje necelé tři tisíce, říká její mluvčí Jitka Drmolová.

„Zatím podalo oznámení o úhradě celkem 2700 plátců pojistného. V roce 2023 bylo zaúčtováno uniklé penále ve výši zhruba 102 milionu korun,“ dodala mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Nízký zájem o Milostivé léto eviduje i Finanční správa, podle mluvčího Tomáše Weisse mají daňový nedoplatek desítky tisíc lidí, do akce se ale zatím zapojily jen stovky z nich.

„Finanční zpráva v toto chvíli eviduje a zpracovává zhruba 600 žádostí o odpuštění příslušenství na daňovém nedoplatku. Předpokládáme, že se zájem o milostivé léto zvýší poté, co v půlce srpna spustíme novou funkcionalitu portálu Moje daně, díky níž každý občan ve své daňové schránce přehledně uvidí seznam svých daňových nedoplatků,“ říká Tomáš Weiss.

Podle neziskových organizací, které Český rozhlas oslovil, to může být třeba i tím, že jsou prázdniny.

„Když se Milostivé léto rozběhlo minulý rok, tak nám na začátku září volalo několik set lidí. V tuhle chvíli nám volá třeba do sta lidí, to znamená, že ten nápor je menší, ale zase – je to červenec. V červenci lidé čerpají dovolenou, odkládají řešení problémů a to se tak trochu změní,“ vysvětluje Daniel Hůle, vedoucí programu Dluhového poradenství organizace Člověk v tísní.

Díky akci Milostivé léto III se klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1.10.2022, můžou zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Základní podmínkou mimořádného odpuštění je plná úhrada dlužného pojistného.



