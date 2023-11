Zvýšit zaměstnancům mzdy? Zvažují to až dvě třetiny firem, nejčastěji o malá procenta, ukázal průzkum

Zvyšovat svým zaměstnancům mzdy na příští rok stejně jako letos chce zhruba 37 procent malých a středních firem a podnikatelů. Víc se jich mzdy plánuje navýšit 13,5 procenta. Dalších 14 procent svým pracovníkům přidá, ale méně než v roce 2023. V součtu tak bude na rok 2024 přidávat 65 procent dotazovaných, vyplývá z říjnového průzkumu Indexu očekávání firem ČSOB. Praha 11:04 12. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dalších 23 procent chce zaměstnancům přilepšit o jedno až tři procenta a pět procent o nejvýše jedno procento (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S růstem mezd podle indexu pro příští rok nepočítá 23 procent firem a 12 procent oslovených podniků v době průzkumu o případném přidávání nevědělo.

Z těch firem, které navyšovat mzdy budou, přidají přibližně čtyři z deseti v průměru o 3,1 procenta až pět procent. O více než pět procent se mzdy zvednou ve 23 procentech firem.

Inflace v říjnu zrychlila na 8,5 procenta. Výpočet ale výrazně ovlivnily statistické faktory Číst článek

Dalších 23 procent chce zaměstnancům přilepšit o jedno až tři procenta a pět procent o nejvýše jedno procento. Ostatní konkrétní záměry u zvyšování mezd neuvedly.

Inflace kolem 2,5 procenta

Vzhledem ke zpomalení inflace by podle analytiků v příštím roce měly mzdy růst i reálně.

„Zatímco v roce 2023 se inflace bude pohybovat v blízkosti 11 procent, v příštím roce by měla výrazněji zpomalit. I když nejistota spojená s odhady zůstává vysoká, inflace by měla na začátku roku spadnout do nižších jednociferných pater a za celý rok 2024 se může pohybovat v blízkosti 2,5 procenta,“ řekl analytik Patria Finance Jan Bureš.

Celkově však v příštím roce vzhledem k setrvačnosti nominální mzdové dynamiky předpokládá, že i reálné mzdy po více než dvou letech začnou meziročně růst.

60 procent firem chce příští rok zvedat mzdy. Kvůli úspornému balíčku plány možná přehodnotí Číst článek

„Každoročně provádíme nějakou valorizaci, takže v rámci úrovně inflace,“ uvedl majitel společnosti Varistar Jan Semrád působící v IT pro zemědělství.

„Předpokládáme růst mezd i v příštím roce. Naše rozhodnutí o výši nárůstu mezd bude záviset na několika klíčových faktorech. Prvním faktorem, kterým se řídíme, je produktivita našich společností,“ řekl spolumajitel strojírenské skupiny SkyLimit Michal Bakajsa.

Průzkum uskutečnila agentura Datank pro skupinu ČSOB na vzorku více než 400 malých a středních firem a podnikatelů.