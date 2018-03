Většina akcií Fortuny patří Pentě. Sázkovou společnost chce stáhnout z pražské a varšavské burzy

Počet oddlužení je nejnižší za pět let. Může za to zákaz specializovaných agentur, tvrdí ministerstvo

Loni bylo nejméně osobních bankrotů za posledních pět let. Vyplývá to z údajů ministerstva spravedlnosti. V roce 2017 soudy povolily oddlužení u 19 300 lidí. Předloni to bylo přes 22 tisíc.