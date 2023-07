Průměrná penze by od ledna mohla být 20 700 korun, vzrostla by o 400 korun, oznámil Jurečka

Průměrný starobní důchod by se mohl v lednu příštího roku dostat na 20 700 korun. Proti konci letošního roku by se mohl zvednout zhruba o 400 korun. Na tiskové konferenci to v pondělí řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zvednout by se podle něj měla jen základní část penze, která je pro všechny stejná. Přesné údaje budou po 4. září.

