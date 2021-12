Odchod do důchodu by se letos neměl uspěchat. Při upsání penze do konce roku 2021 lze přijít až o tisíce

Nastávající penzisté by si měli správně načasovat odchod do starobního důchodu. Pokud ho ještě do konce letošního roku uspíší, přijdou až o tisíce korun měsíčně. Kvůli chystané valorizaci a novému výpočtu se tak lidem vyplatí počkat až do příštího roku, kdy se jim celková výplata penze zvedne. Praha 6:30 21. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nastávající penzisté by si měli správně načasovat odchod do starobního důchodu. Pokud ho ještě do konce letošního roku uspíší, přijdou až o tisíce korun měsíčně (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zatímco loni se vyplatilo odejít do důchodu nejpozději do konce prosince, letos je situace jiná. Termín je výhodnější posunout o několik dní nebo i týdnů a zažádat si o starobní důchod až začátkem ledna. „Důvodem jsou zejména vysoké přepočítací koeficienty výdělků dosažených od roku 1986, které mají vliv na výpočet výše důchodu a které jsou odvozeny od průměrné mzdy v Česku,“ vysvětlila mluvčí České správy sociálního zabezpečení Veronika Vránková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Odejít do konce roku do důchodu se nevyplatí

Rozdíly ve správném načasování můžou být velké. Pokud by si například ti, kteří celý život pobírali minimální mzdu, která je v letošním roce 15 200 korun, požádali o důchod ještě před začátkem roku 2022, přišli by o stovky korun. „Rozdíl v důchodech bude zhruba pět set korun měsíčně, což za rok dělá ztrátu 6000 pro toho, který podal žádost o důchod k datu 31.12. 2021. Čím vyšší ten důchod je, tím vyšší je i ztráta,“ řekla k důchodům vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services Jiřina Holubová.

U lidí, kteří během pracovní kariéry pobírali nadprůměrnou mzdu, se pak ztráta může vyšplhat i do tisíců korun měsíčně. Datum odchodu do důchodu by tak nastávající penzisté měli ještě odložit. „Ale nemusí zoufat ani ti, kteří už podali žádost o důchod s prosincovým datem přiznání důchodu, protože do 30 dnů od obdržení rozhodnutí je ještě možné požádat o změnu data přiznání důchodu,“ poradila Holubová.

Ekonom Pertold: Bez přílivu zahraničních pracovníků důchodový systém neufinancujeme Číst článek

Právě od příštího roku si penzisté obecně přilepší. Průměrný starobní důchod se totiž díky valorizaci od ledna zvýší o víc než 800 korun, včetně dodatečného bonusu 300 korun, jak nedávno potvrdila bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Každý dostane 650 korun minimálně, ale v průměru se to navýší o 805 korun a díky tomu bude průměrný důchod k prvnímu lednu příštího roku 16 280 korun,“ uvedla.

Podle České správy sociálního zabezpečení pobíralo letos na podzim starobní důchod přes dva a čtvrt milionu seniorů. Výdaje na dávky důchodového pojištění, a to konkrétně na starobní důchody, činí 323,76 miliard korun.

Přesto v Česku přibývá lidí, kteří do penze odcházejí ještě mnohem dříve než dosáhnou důchodového věku. Zatímco ještě v roce 2010 bylo v předčasném důchodu zhruba 420 tisíc lidí, loni už se jejich počet vyšplhal na víc než 650 tisíc. Tím si ale krátí výplatu, která je v průměru zhruba o 1600 korun nižší než u lidí, kteří do důchodu odešli v řádném termínu.