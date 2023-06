Buď budeme roky poslouchat sliby, nebo uděláme kroky, které navrhuji, hájí penzijní reformu Jurečka

Vládou představená penzijní reforma naráží na odpor opozice i odborů. Zajistila by úprava penzí z pera ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) spravedlivé důchody? „Je to reforma, která myslí na udržitelnou budoucnost našich dětí i vnoučat,“ tvrdí autor návrhu. Stínový ministr za ANO Aleš Juchelka ale odmítá, že by šlo o reformu s tím, že jde jen o parametrické změny. Pro a proti Praha 13:05 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Juchelka a Marian Jurečka | Foto: René Volfík/Český rozhlas | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Náš návrh zajistí důstojné důchody nejen dnešním důchodcům, ale i jejich dětem a vnoučatům. Parametry námi navrhované to zabezpečí,“ ujišťuje v Pro a proti vicepremiér.

Juchelkovi vadí třeba to, že se mění nejen mimořádné valorizace penzí, ale i řádné valorizace, které se týkají současných důchodů. „Penzijní reformu beru jako něco, kde bych chtěl všechny tři pilíře nějak obsáhnout. Dokud tomu tak nebude, tak to penzijní reforma skutečně není.“

Současný návrh plánuje významné změny v průběžném, tedy prvním pilíři, a ve třetím pilíři, kterým je penzijní připojištění, vysvětluje ministr. „Snaha upravit druhý pilíř nevyšla. Teď už je ale za minutu dvanáct a po promarněných letech už nějaké kroky musíme udělat.“

Zastropované energie

„Průběžný důchodový systém, tedy to, co do něj vpluje, a to, co vypluje, máme vyrovnaný. Těch 60 miliard deficitu je záležitost mimořádných valorizací a toho, že vláda nedělá nic s inflací, se zastropování cen energií,“ tvrdí Juchelka.

Pokud má být český penzijní systém udržitelný, je třeba řešit otázku příjmovou. „Dnes jde 34 procent výdajů státního rozpočtu na důchody. Když nic neuděláme, tak na ně kolem roku 2050 bude potřeba o 350 miliard víc. Proto děláme i pro někoho nepopulární opatření,“ konstatuje Jurečka.

„Já to nemaluji černě, popisuji věci realisticky. Společnost má dnes na výběr: buď budeme poslouchat další sliby o důchodové reformě, ale nebude se dít nic, nebo teď uděláme kroky, které navrhujeme, a prostor pro jednání s opozici tu ještě je. Není možné ale žádat zvýšení výdajů na penze a neříkat, kde do systému získáme příjmy,“ upozorňuje ministr.

Podle poslance ANO je spousta možností, jak příjmy do důchodového systému dostat a uvádí jeden z nich. „Máme třeba špatně zastropované ceny energií, a tak má ČEZ osminásobný zisk.“

„Ale znovu opakuji, že penzijní systém je v tuto chvíli vyrovnaný a ten současný deficit je dán mimořádnými valorizacemi. Neřeší se inflace, jsou špatně zastropovány energie, proto se musely podle zákona vyplatit mimořádné valorizace,“ říká jinými slovy už řečené stínový ministr.

Mimořádný zisk z ČEZ prý jde na oblast podpory bydlení i na valorizaci důchodů. „Problém pro příští roky ale máme v tom, že nám opravdu výrazně stárne populace a poklesla výrazně porodnost. Bude ubývat produktivních plátců, výrazně přibude počet starobních důchodců. Proto musí přijít změny, které navrhujeme,“ shrnuje Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Je pravdou, že nám klesá počet dětí a to v důchodovém systému zohledňovat musíme. Musíme motivovat i zaměstnavatele a samotné lidi k tomu, aby si na důchod začali šetřit v rámci různých penzijních fondů,“ dodává Aleš Juchelka (ANO).

Poslechněte si celé Pro a proti v audiozáznamu. Moderuje Lukáš Matoška.