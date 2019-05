Portál Pepa.cz přestává nabízet vlastní slevy. Peníze dluží klientům i partnerům

Stránky slevového portálu Pepa.cz jsou stále aktivní, změnil se však na tzv. agregátor, tedy pouze přebírá nabídky od jiných společností. Sám už nic neprodává. Třeba slevový portál Skrz.cz ukončil s Pepa.cz spolupráci letos v březnu a to kvůli častým stížnostem od zákazníků, které portál neřešil, říká výkonný ředitel Skrz.cz Matěj Dvorský.

„Já to vnímám jako takový krok, který tam pravděpodobně nastal právě z toho důvodu, že už nebylo možné provozovat ten business dál v té podobě slevového portálu, tudíž přešli k té formě agregátoru, který pouze propaguje nabídky jiných slevových portálů. Z toho co vím, tak se zdá, že to pravděpodobně je konec slevového portálu jako takového,“ řekl Radiožurnálu.

‚Zásadní problém‘

Nabídky portál Pepa.cz přebírá hlavně z dalšího slevového serveru a to Hyperslevy.cz. Jenže jeho výkonný ředitel Petr Beneš o takovém kroku neměl ani tušení. Dozvěděl se to až od nás a okamžitě to začal řešit.

„Problém je to poměrně zásadní, protože víme, že server má na trhu problémy, a ti zákazníci mohou vnímat ten negativní postoj, že s tím máme něco společného, což my nemáme. V tuto chvíli jsme dali žádost o stažení veškerých nabídek, které se k nim z nějakého důvodu dostaly, aby to nezahlcovalo naši zákaznickou podporu,“ uvedl Beneš.

Portál Pepa.cz na dotazy Radiožurnálu nereagoval.

Na web Pepa.cz si ale klienti a obchodní partneři stěžovali už dřív, přes půl roku totiž neplatil řadě svých partnerů. Mezi nimi byly třeba hotely nebo cestovní kanceláře. Další peníze dluží portál zákazníkům, kteří si třeba koupili a zaplatili zájezdy, nakonec ale nikam nejeli a peníze zpátky nedostali.

Částky, které Pepa.cz dluží svým zákazníkům, se obvykle pohybují od tří do osmi tisíc korun. Podvedení klienti i společnosti se peněz můžou domáhat třeba prostřednictvím vydání platebního rozkazu, tedy zjednodušené žaloby k soudu.

Tou nejjednodušší cestou, jak peníze získat zpět v případě platby kartou, je ale možnost využít tzv. chargeback, tedy požádat svou banku o vrácení peněz.

V tuto chvíli vůbec není jasné, kdo za portálem stojí. Podle informací na webu Pepa.cz je provozovatelem služby slovenská společnost Web Solutions. Jejím jednatelem je Stojan Ivanov Krumov s bydlištěm v bulharském městě Pernik.