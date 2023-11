Mnozí pěstitelé rajčat z Česka omezí podobně jako loni svoji zimní produkci. Náklady jsou stále vysoké

Pěstitelům rajčat z Česka začala zimní sezona, kdy musí ve sklenících využívat vytápění a umělé osvětlení. Kvůli vysokým nákladům na energie ale mnozí z nich omezí podobně jako minulou zimu svoji produkci. Méně rajčat vypěstují v příštích měsících třeba zemědělci v Haňovicích na Olomoucku. Haňovice 10:42 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vedoucí haňovických skleníků Veronika Sedlářová právě dohlíží na sklizeň dozrávajících rajčat. Práce tady potrvají zhruba do poloviny prosince, pak se tento dvouhektarový skleník načas vyprázdní.

„V tuto chvíli zde probíhá příprava na vyklízení. Začínáme zakrývat osvětlení. Zhruba měsíc a půl bude skleník prázdný, koncem ledna ho osadíme a první produkce v tomto velkém skleníku bude až začátkem dubna,“ popisuje Sedlářová.

Stejně jako minulou zimu tak zemědělci v Haňovicích omezí pěstování rajčat jen na menší jednohektarový skleník a i v něm se bude svítit jen na poloviční intenzitu.

Náklady na plný zimní provoz jsou totiž pořád vysoké.

„Proti loňsku ty náklady na elektřinu a plyn jsou příznivější, ale pořád to je ekonomicky neúnosné, abychom to za tyto spotové ceny nakupovali. Za takovou cenu potom tu produkci neprodáme, aby to přineslo nějaký ekonomický efekt,“ vysvětluje předseda zemědělského družstva Haňovice Petr Koukal.

Úsporná opatření kvůli vysokým nákladům chystají na zimní měsíce i další pěstitelé v Česku. „To, co zatím zaznamenáváme, tak svědčí o tom, že většina pěstitelů nechá doběhnout porosty, které zakládali na jaře, aby ještě třeba stihli předvánoční trh, a dalšímu k pěstování budou přistupovat až po nějaké zimní přestávce,“ potvrzuje Alice Kouřilová, vedoucí kanceláře Zelinářské unie Čech a Moravy.

Pokles zimní produkce rajčat by ale podle Kouřilové neměl být tak výrazný jako minulou zimu.