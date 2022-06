Fiala avizuje restrukturalizaci ČEZ. ‚Česko by mělo mít rozhodující vliv na energetickou infrastrukturu‘

„Je důležité, aby Česká republika měla rozhodující vliv na kritickou a energetickou infrastrukturu. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je restrukturalizace společnosti ČEZ, která by se mohla uskutečnit do dvou let,“ řekl ve čtvrtek český premiér Petr Fiala novinářům v Bruselu před zahájením dvoudenního summitu Evropské unie. Brusel 17:08 23. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle premiéra Fialy by se restrukturalizace společnosti ČEZ měla uskutečnit do dvou let (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Restrukturalizace by podle Fialy měla být taková, aby část kritické infrastruktury mohl řídit stát prostřednictvím společnosti ČEZ. Je to podle něj ale otázkou dalších debat, především je třeba se domluvit s minoritními akcionáři. Odhaduje, že celý proces by měl trvat zhruba dva roky.

„Ten úmysl skutečně je, abychom měli větší vliv na tu rozhodující infrastrukturu a mohli se lépe vyrovnávat s věcmi, kterým teď čelíme. Jak vidíte, Česká republika je na tom ve srovnání s jinými zeměmi z hlediska energetického zabezpečení velmi špatně,“ uvedl Fiala.

Premiér také hovořil o inflaci a poznamenal, že ani nejlepší ekonomové neví, kdy se situace zlepší. „Já věřím, že to nastane ještě během tohoto roku, ale těžko předvídat,“ uvedl. Vláda podle něj dělá vše pro to, aby inflaci „zkrotila“.

Už se jí povedlo vyrovnat se zadlužením, které má podle Fialy na svědomí předchozí vláda, nyní ale čelí vnějším vlivům, včetně ruské invaze na Ukrajinu.