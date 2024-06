Česko se závislosti na ruské ropě zbaví do poloviny příštího roku, řekl Fiala. Stane se tak po 60 letech

Česká republika se závislosti na ruské ropě zbaví nejpozději do poloviny příštího roku. O zrušení výjimky na dovoz ruské ropy chce premiér Petr Fiala (ODS) požádat ihned poté, co bude dokončen projekt rozšíření italského ropovodu TAL. Práce na něm se nyní naplno rozběhly. Technologické úpravy budou hotové do konce letošního roku. Následovat budou dokončovací práce a provozní testy.

