Kdo nahrazuje Kellnera? Bartoníček je analytik, snowboarďák i zpěvák kapely Brumloboys

Ve skupině PPF dělal dlouho dvojku, kvůli tragické nehodě zakladatele Petra Kellnera se však Ladislav Bartoníček musel narychlo ujmout kormidla. Byla to ale logická volba, protože bývalý generální ředitel České pojišťovny je ve firmě už třicet let a s Kellnerem tvořil úspěšný tandem. Podle bývalých spolupracovníků si byli blízko pracovně i lidsky. „Velmi dobře se doplňovali," říká další exředitel České pojišťovny Pavel Řehák. PROFIL 7:23 1. dubna 2021

Už po devíti hodinách od smrti Petra Kellnera bylo jasné, že ho v čele mezinárodní investiční skupiny nahradí stejně starý Ladislav Bartoníček

Šestapadesátiletý Petr Kellner zemřel v sobotu 27. března, jeho skupina PPF to oficiálně oznámila v pondělí v půl osmé ráno. Už po devíti hodinách bylo jasné, že ho v čele mezinárodní investiční skupiny nahradí stejně starý Ladislav Bartoníček, který měl v posledních letech na starosti oblast komunikací a médií.

Ve vedení chce navázat na směr, který zakladatel nastolil. „PPF bude pokračovat ve svých investičních projektech v souladu s plány a vizemi, které se svým týmem spolupracovníků vytvořil Petr Kellner,“ okomentovala změnu v pondělí mluvčí skupiny Jitka Tkadlecová.

Že byl Bartoníček první volbou, není překvapivé. Cestu od lokální firmy ke globálnímu gigantu totiž vyšlapal společně s Kellnerem. Mohl být snowboardistou, jak jednou prohlásil pro časopis Forbes, nakonec ale naskočil do PPF, jejímž výkonným ředitelem se stal v roce 1991.

„Když jsem se po revoluci rozhodl studovat MBA na US Business School Praha (ve vůbec prvním ročníku, pozn. red.), potkal jsem se se skvělými lidmi. Špičkoví američtí profesoři mě ‚nakazili’ dravou filozofií v anglosaském pojetí. Program trval rok a už v průběhu studia jsem se snažil nabyté znalosti využít v praxi. Takže jsem během krátké doby konvertoval z technika na podnikatele a manažera,“ zavzpomínal na devadesátá léta pro Mladou frontu DNES.

‚Zafungovalo to‘

Díky americké byznysové škole v Praze se dal dohromady i s Kellnerem. Seznámila je spolužačka. „Potkali jsme se a domluvili se, že by bylo zajímavé spolupracovat. Pro mne to byla i příležitost aplikovat v praxi to, co jsem se právě naučil. A nějak to zafungovalo,“ přiblížil před rokem a půl v rozhovoru pro server Seznam Zprávy.

Za velký zlom v podnikání investiční skupiny pak ve stejném interview označil rok 1996. Tehdy začala PPF řídit Českou pojišťovnu. K tomu se dostala díky opcím a dohodám mimo jiné s někdejším ministrem financí Ivanem Kočárníkem (ODA) a Josefem Tošovským, generálním ředitelem České národní banky.

„V případě pojišťovny byl jeden zásadní okamžik – jednání o tom, jak a kdo by ji měl spravovat, když se dostala do ekonomických potíží. My jsme tehdy byli schopni národní banku a ministerstvo financí přesvědčit, že máme plán, jak ji restrukturalizovat a dostat do černých čísel,“ připomněl klíčový okamžik.

Dekáda v České pojišťovně

Po politických jednáních to byl právě Bartoníček, koho chtěl mít Kellner v čele firemního stříbra. Nový ředitel nastoupil a hned začal se slíbenou restrukturalizací.

„Česká pojišťovna má dnes jako jedna z mála českých finančních institucí stoprocentně očištěné investiční portfolio, takže její hospodaření není zatěžováno nutností vytvářet rozsáhlé opravné položky na špatné úvěry či investice,“ zhodnotil výsledky změn pro týdeník Svět hospodářství těsně před koncem minulého tisíciletí, 14. prosince 1999.

Ladislav Bartoníček (56) Narodil se 27. května 1964 v Praze, vystudoval elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze.

V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval soukromou univerzitu, Rochesterský technologický institut v New Yorku.

Od roku 1996 až do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny.

V roce 2007 se stal minoritním akcionářem PPF, také byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding N.V., která patří mezi největší pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě a vznikla jako společný podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali. Ve funkci vydržel do března 2013.

Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti Sotio, která patří do skupiny PPF.

Od roku 2018 je ve skupině odpovědný za oblast telekomunikací.

Jako záliby uvádí tenis, golf a snowboarding.

Stoprocentním vlastníkem pojišťovny se PPF stala o šest let později. A Bartoníček v jejím čele prožil úspěšnou dekádu, která skončila v říjnu roku 2006. Titulky novin v té době hlásily, že firma vygenerovala za tři uplynulá čtvrtletí zisk 6,8 miliardy korun. Kromě toho ale také jméno Nizozemce Larse Friese, Bartoníčkova nástupce.

Ještě před opuštěním pozice si končící ředitel do pojišťovny přivedl svého koně - Pavla Řeháka. Ten se je široké veřejnosti známý díky tomu, že v březnu loňského roku na začátku epidemie koronaviru přišel za vládou s matematickým modelem.

Na roky, kdy nastoupil do České pojišťovny, vzpomíná takto: „Byl jsem tehdy mladý zobák. Dělal jsem pro poradenskou firmu McKinsey pár projektů v rámci České pojišťovny, kde tehdy Láďa působil jako generální ředitel. Vyústilo to v to, že jsem skončil 11. září 2006 v České pojišťovně. Za měsíc na to ale přišel nový generální ředitel a Láďa se posunul nad něj,“ popisuje změny Řehák pro server iROZHLAS.cz.

Bartoníček tak dostal nový, složitější úkol. Česká pojišťovna se spojila s italskou Generali a „Kellnerova pravá ruka“ měla mezinárodní Generali PPF Holding řídit. Investiční skupinu PPF to mělo posunout zase o krůček dál ke globálnímu podnikání. V té době - v roce 2007 - se také stal jejím minoritním akcionářem, získal 0,535 procenta akcií.

Bartoníček si v Řehákovi postupně vychovával budoucího ředitele České pojišťovny. „Nastoupil jsem do role, která byla hodně složitá (marketingový ředitel, pozn. red.). On mě ale podporoval, dělali jsme spolu hodně nablízko. Postupně jsem dostával víc a víc zodpovědnosti, až jsem se stal v roce 2010 generálním ředitelem,“ přibližuje příběh Řehák.

Ve funkcích oba skončili v roce 2013, kdy si Generali dokoupila zbylé akcie. „PPF měla do té doby manažerskou kontrolu. Když si to Generali dokoupila, tak manažerská kontrola skončila a po několika krátkých diskuzích s Generali jsme se dohodli, že se nedohodneme a rozešli jsme se,“ vzpomíná Řehák.

Výzkum rakoviny v Sotiu

Z pojišťovnictví se pak Bartoníček přesunul k srdcovému projektu Petra Kellnera - do biotechnologické společnosti Sotio. Ta vyvinula mimo jiné lék na rakovinu, který už je ve třetí fázi testů.

„Zatím nás to stojí spoustu peněz, desítky milionů eur ročně. Je to byznys s ohromným rizikem. Kdyby tam nebyla šance, že se nám možná podaří dostat k lidem lék, který zachraňuje životy, asi bychom to daleko víc zvažovali,“ popisoval pro Seznam Zprávy Bartoníček, který firmu vedl mezi lety 2014 a 2018.

Celé to začalo tím, že zakladatel PPF oslovil Annu Šedivou, Jiřinu Bartůňkovou a Radka Špíška. Právě tři věhlasní profesoři imunologie stáli u zrodu firmy, do které Kellner nalil miliardy korun.

Se Špíškem, nynějším ředitelem firmy, se Bartoníček potkal ještě před startem projektu. „Poznali jsem se brzy poté, co povídání s panem Kellnerem o vzniku společnosti Sotio nabralo konkrétní směr, někdy v roce 2009,“ popisuje pro iROZHLAS.cz Špíšek.

Za klíčovou vlastnost Ladislava Bartoníčka pak považuje lehkost, s jakou si osvojuje jednotlivá byznysová odvětví. „V pozici ředitele Sotio i jako člen vedení PPF zodpovědný za biotechnologie se velmi dobře, stejně jako pan Kellner, zorientoval v imunologii, vývoji léků a jeho vklad daleko přesahuje jen formální manažerské řízení,“ vyzdvihuje Špíšek.

Polovina týmu

Kromě toho ale nabízí také klíč k tomu, proč byli Bartoníček s Kellnerem tak úspěšnou dvojkou. „Pan Kellner byl plný nápadů, vizí a strategií, které pro mnoho z nás občas zněly nereálně, a těžko jsme si uměli představit jejich realizaci. Pan Bartoníček vždy dokázal dokonale analyzovat, co je možné, jak toho dosáhnout a zařídil, že často obecné vzletné nápady dostaly reálné obrysy,“ říká o jejich vztahu.

Podobně duo popisuje i Řehák, aktuálně předseda představenstva pojišťovny Direct, kterou spoluvlastní: „Oni byli jiní a velmi dobře se doplňovali. A fungovalo to velmi dobře, jinak by PPF nebyla, co je. Byli hodně kulturně a hodnotově sladění. Potkávali se i mimo práci.“

Že si v kultuře rozuměli, je vidět třeba na skupině Brumloboys. V té je Bartoníček hlavním zpěvákem a na elektrickou kytaru v ní hraje ředitel České televize Petr Dvořák. Při večírku PPF v roce 2011 vystoupili i se slavným Stingem na Hradě. „V rámci firmy jsou vystoupení Brumloboys legendární,“ podotýká Špíšek.

Po vzoru svého šéfa a přítele Petra Kellnera si Bartoníček chrání soukromí. Rozhovory poskytuje jen velmi výjimečně. „Za třicet let nebyl spojený s žádnou kauzou,“ komentuje pro server iROZHLAS.cz ekonom Lukáš Kovanda.

Nová role v čele

Dokáže ale stanout v čele PPF? „Může to takhle fungovat,“ myslí si Řehák. Zásadní podle něj bude, jak se k Bartoníčkově nové roli postaví samotná PPF.

Finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková nicméně v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedla, že Bartoníček firmu na denní bází řídí už nějakou dobu. Kellner se z ní totiž začal před dvěma lety postupně stahovat.

„Není to samozřejmě otázka několika dní, nějakou dobu to zabere, ale Ladislav je první a logická volba,“ míní finanční ředitelka.

Že se PPF neodchýlí od zavedeného směru, podle ní ukazuje třeba i to, že bude pokračovat v plánu na spojení bank Moneta a Air Bank. „Šéf by to (zastavení transakce, pozn. red.) nechtěl. Řešíme ale například technickou stránku, jak postupovat, když některé dokumenty potřebné v této oblasti míří až na konečné vlastníky firem.“

Také podle ekonoma Kovandy je to právě „Kellnerova dvojka“, kdo může na odkaz zakladatele nejlépe navázat. „Ze všech spolupracovníků ho znal asi nejdéle. Pokud někdo může alespoň z části převzít vizi a strategické úvahy Petra Kellnera, tak to může být právě pan Bartoníček,“ míní ekonom.