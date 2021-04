Kellnerův vliv na politiku se démonizuje, s politiky se scházel minimálně, říká Mlynář z PPF

Vladimír Mlynář, ředitel skupiny PPF pro vztahy s veřejným sektorem, nepřepokládá, že by byl chod skupiny po smrti zakladatele a vlastníka Petra Kellnera nějak ohrožený. „Vliv (Petra Kellnera) na politiku je nesmyslně a zbytečně démonizován. Přičítaly se mu – nebo nám – vlastnosti, které jsme neměli a nemáme,“ řekl Mlynář v rozhovoru s Tomášem Pancířem v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Praha 12:51 8. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Od havárie vrtulníku s Petrem Kellnerem na palubě uplynulo jedenáct dnů, máte jako vedení PPF nové informace, jak pokračuje vyšetřování?

Nemáme, protože vyšetřování leteckých katastrof je velmi dlouhé, standardně to bývá rok až dva. Bude na vyšetřovatelích, jak se to posoudí. Nic nenasvědčuje technické poruše, zřejmě šlo o souhru nešťastných náhod.

Petr Kellner vlastnil skoro 99 procent akcií PPF, máte informace, že připravil nějaký scénář pro případ, že by zemřel?

PPF je ohromná firma, podnikáme v 25 zemích, spravujeme miliardové majetky a funguje tam nějaký systém. Petr Kellner se podílel na rozvojových, vizionářských projektech, ale na druhou stranu všechny firmy v rámci skupiny mají své kvalifikované managementy, které normálně fungují. Nepředpokládáme, že by chod skupiny byl ohrožen.

Přece jen je ale vlastník důležitější než management. Máte zprávy o tom, že by Petr Kellner připravil scénář, kdo by měl být dalším vlastníkem a s jakým podílem?

Nejsem oprávněn mluvit za rodinu. Nemám ale žádnou informaci, která by ukazovala, že je dědicem někdo jiný než rodina.

Vliv na politiku?

Ve všech komentářích k náhlé smrti Petra Kellnera se řešilo, do jaké míry a jakým směrem ovlivňoval českou politiku. Jak velký vliv na politiku Petr Kellner měl?

Měl vliv tím, že měl titul nejbohatšího Čecha. Spravujete-li takto velký majetek, pak vliv máte. Měl vliv i tím, že nevystupoval veřejně a chránil si soukromí. Nechtěl být celebritou. Jeho vliv na politiku je ale nesmyslně a zbytečně démonizován. Přičítaly se mu – nebo nám – vlastnosti, které jsme neměli a nemáme.

A co je to ovlivňovat? Stejně jako jiné velké společnosti často mluvíme s politiky a říkáme jim svůj názor. Když chce někdo zavést například sektorovou daň, tak samozřejmě vysvětlujeme, že sektorová daň sektor zničí a přenese se to do cen. Existují aktivisté, kteří říkají opak, a politici se pak musí rozhodnout. Jenže zatímco u aktivistů veřejnost vnímá, že je to v pořádku, když to dělá firma, tak se nad tím vznáší otazník.

Scházel se Petr Kellner s vrcholovými politiky?

Téměř minimálně. To byla moje práce.

Richard Benýšek - podnikatel, který spolupracoval s Petrem Kellnerem - v Hospodářských novinách řekl, budu citovat: „Petr Kellner byl v řadě věcí, které se v této zemi dějí nebo naopak nenastaly, jazýčkem na vahách, ten volný prostor bude chtít někdo obsadit, ale PPF to vnímá a myslím si, že se postará o to, aby k tomu nemohlo dojít.“ Démonizuje to tedy?

To je vnímání. Když je někdo tak velký, a pak se s ním něco děje a odejde jeho zakladatel a majitel, tak samozřejmě chápu, že to vyvolává nějaké otázky. Ale to, co říká Richard, je takové trošku zjednodušující. Myslím, že jsme se obecně naučili o politice, že na straně jedné jsou věci mnohem komplikovanější. A na straně druhé mnohem jednodušší. A tam, kde lidé vidí nebo média velmi často detekují nějaké spiknutí a záhady a démonické věci, tak je to ve skutečnosti velmi jednoduché.

Takovou formulaci bych tedy nepoužil. Prostě si myslím, že Petr Kellner byl úžasný člověk, velmi charismatický, vizionářský, který Českou republiku dostal do světa, vybudoval na zelené louce z ničeho, prostě samozřejmě díky privatizaci a díky kuponové privatizaci, devadesátým letům, ale světovou firmu, která tady překonává dílo Tomáše Bati, a že na něj Češi jednou budou hrdí nebo jsou hrdí.

Mimochodem, hrozně mě překvapilo, že vlastně ty reakce na Petrovu smrt byly v 90 procentech velmi pozitivní, dokonce i na sociálních sítích, takže myslím, že Češi mu rozuměli.

Pootáčeli kormidlem

Už jste mluvil o tom určitém tajemnu, o tom, že Petr Kellner nechtěl být celebrita, dlouho vlastně nebyly k dispozici ani jeho fotografie. V poslední době jsem měl pocit, že se to trošku mění. Koneckonců vy jste publikoval i fotografii Petra Kellnera v roušce, v úvodnících k výročním zprávám se vyjadřoval v posledních letech i ke stavu společnosti. Byla tohle strategie, blížilo se třeba i to, že by po víc než 10 letech Petr Kellner poskytl rozhovor?

Že nebyly fotografie, je trošku mýtus. Každý rok byla ve výroční zprávě fotografie, ale máte pravdu, že jsme poslední dva tři roky trošku pootáčeli tím kormidlem, protože bylo zřejmé, že firma naší velikosti nemůže jaksi mlčet, a hlavně nereagovat na ty neustále okopávky a útoky, které na nás mířily.

Přišel by brzy i rozhovor?

Nevím, nevím. Popravdě řečeno nevím, ale pan Kellner se snažil, aby PPF nerovnala se Petr Kellner. Jak systémem řízení, tak i v komunikaci. Spíše jsme chtěli budovat nebo budujeme značku PPF jako PPF, a ne značku Kellner.

O Petru Kellnerovi se teď píše hlavně v souvislosti s úspěchy, které měl, kromě tedy té vazby na politiku, ale byly nějaké transakce, které ho vyloženě trápily? Třeba šéf dozorčí rady mluvil o tom, že byl smutný, že se nepovedlo koupit Plzeňský Prazdroj, byly takovéhle věci?

Tak to víte, že byly. Nikdo není neomylný a neúspěchy nás posouvají vpřed, to je klišé, ale je to pravda, takže samozřejmě i my jsme měli neúspěchy. Ano, ten plzeňský pivovar, ten nám byl hodně líto, protože se na tom hodně, hodně pracovalo. Pan Kellner to hodně chtěl, protože věřil, že české pivo dokáže posunout dál ve světě, protože pivo je klasický retailový byznys.

Mimochodem, tam ta regulace není tak veliká a my máme v PPF retailové věci rádi. Ano, měl pocit, že prostě je velký rozdíl, když plzeňský pivovar patří Japoncům, pro které je to jedna značka mezi 20 jejich značkami, a něco jiného je, když patří Čechům, kteří prostě jsou snad největší spotřebovatelé na hlavu na světě. To nás bolelo, ale prostě Japonci nás přeplatili, protože pro ně to mělo jinou hodnotu.

