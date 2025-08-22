Kellnerová s dcerami vyplatí Kellnera mladšího z PPF, hodnota transakce se odhaduje na 40 miliard
Renáta Kellnerová s dcerami se dohodly na vyplacení desetinového podílu Petra Kellnera mladšího ve finanční skupině PPF, uvádí server MotejlekSkocdopole.com. Podle webu Hospodářských novin má být v pátek podepsána i druhá část dohody o majetku a vztazích mimo skupinu. Hodnotu transakce servery odhadují na zhruba 40 miliard korun. Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat.
Dohody o vypořádání podílu dosáhly obě strany podle serverů tento týden ve čtvrtek. Podíl Kellnera mladšího odkoupí jeho nevlastní matka Renáta Kellnerová s dcerami Annou, Larou a Marií Isabellou. Podle webu MotejlekSkocdopole.com se tak stane způsobem, že skupina PPF Group odkoupí své vlastní akcie.
Podle nejmenovaných zdrojů Hospodářských novin se Kellner mladší rozchází s ostatními majiteli PPF v dobrém. V pátek měla být podepsána i druhá část dohody, která se týká majetku a vztahů mimo skupinu PPF, uvádí server.
Majoritním vlastníkem investiční skupiny je od loňského října holding Amalar, do kterého vložila akcie většinová majitelka PPF Kellnerová a její tři dcery. Amalar tak drží v PPF téměř čtyřpětinový podíl. Zbylé podíly vlastní přímo a nepřímo Kellnerová společně se všemi potomky zesnulého zakladatele skupiny.
Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. Skupina měla v loňském roce rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur, v přepočtu 78,7 miliardy Kč.