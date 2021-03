Zesnulého Kellnera nahradí v čele PPF akcionář Bartoníček, dříve šéfoval České pojišťovně

Skupinu PPF po smrti miliardáře Petra Kellnera povede Ladislav Bartoníček. Ten je jedním ze třech akcionářů skupiny a v minulosti vedl například firmu Českou pojišťovnu. „PPF bude pokračovat ve svých investičních projektech v souladu s plány a vizemi, které se svým týmem spolupracovníků vytvořil Petr Kellner,“ uvedla mluvčí PPF Jitka Tkadlecová. Praha 17:42 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Bartoníček | Zdroj: Profimedia

Nejbohatší Čech Petr Kellner zemřel při sobotní havárii vrtulníku u města Anchorage na Aljašce. Jeho skupinu PPF zatím povede akcionář Ladislav Bartoníček.

„Řízením veškerých aktivit ve skupině, místo zesnulého Petra Kellnera, byl v pondělí pověřen Ladislav Bartoníček,“ uvedla mluvčí skupiny Tkadlecová.

Zároveň upozornila, že jednotlivé společnosti ze skupiny řídí profesionální manažeři. „Na běžném každodenním fungování skupiny se odchodem jejího zakladatele nic nemění. PPF bude pod vedením Ladislava Bartoníčka pokračovat ve svých investičních projektech v souladu s plány a vizemi, které se svým týmem spolupracovníků vytvořil Petr Kellner,“ sdělila Tkadlecová.

Zachování Kellnerova směru ale možná nebude tak jednoduché, jak v rozhovoru pro iROZHLAS.cz zmínil ekonom Štěpán Křeček.

„Je možné, že celá řada manažerů, kterými se Kellner obklopoval, teď trošku zvlčí. To by pak znamenalo, že větší projekty, na které budou mít vliv, začnou směřovat trošku jiným způsobem, než by si Petr Kellner představoval,“ popsal ekonom BH Securities.

Česká pojišťovna i Sotio

Bartoníček působil od roku 1996 do září 2006 jako generální ředitel České pojišťovny. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding, která patří mezi největší pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě.

Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti Sotio, která patří do skupiny PPF a soustředí se na výzkum léčby rakoviny. Od roku 2018 je ve skupině odpovědný za oblast telekomunikací. Akcionářem skupiny PPF je od roku 2007.

Sobotní havárii vrtulníku na Aljašce nepřežilo celkem pět lidí. Kromě Kellnera přišli o život tři Američané. Pátou obětí je padesátiletý Benjamin Larochaix, francouzský snowboardový trenér, kterého aljašské úřady ve zprávě označily za českého občana.

Nehodu přežil jeden člověk, který byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice v Anchorage - podle informací Deníku N má jít o fotografa a mistra České republiky ve snowboardingu Davida Horvátha, který Kellnera často fotil.