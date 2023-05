Pavel: Když už budou návrhy reforem financí nepopulární, tak aspoň musí být dobře vysvětlené

Vládní návrhy důchodové reformy i konsolidace veřejných financí musí být dobře vysvětlené, protože budou nepopulární. Na svém úterním jednání o tom hovořili prezident Petr Pavel s premiérem Petrem Fialou (ODS). Fiala uvedl, že koalice dokončuje jednání, ale očekává, že budou pokračovat i v dalších dnech. Je přesvědčen, že koalice bude oba návrhy schopna představit zhruba v polovině května. Praha 22:30 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Pavel | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle prezidenta Pavla je však potřeba počkat, až bude k dispozici konsolidovaný návrh, a nediskutovat jednotlivé návrhy, které unikly na veřejnost.

„A ten konsolidovaný návrh se v brzké době dozvíme. Do té doby skutečně nemá cenu diskutovat jednotlivosti, které tu či onde probublaly na povrch, mnohdy ještě z pracovních dokumentů, a které vyvolávají mnohem více emocí než racionálních diskusí. A bude z tohoto důvodu dobré, když v polovině května, možná, uslyšíme ty konsolidované návrhy,“ řekl Pavel na tiskové konferenci po vzájemném jednání.

„Hovořili jsme i o tom, že bude důležité, aby ty návrhy byly velice dobře vysvětlené, když už mají být nepopulární, což samozřejmě budou. Protože ta nápravná opatření ve veřejných financích i v důchodové reformě nebudou přinášet příliš populárních opatření. Ale když už tedy jsou, tak jich musíme alespoň většinu chápat a rozumět jim, abychom měli jistotu, že je to sice bolestivé, ale jediné možné řešení,“ dodal prezident.

Fiala i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve uvedli, že konsolidační balíček by měl snížit strukturální deficit asi o procento HDP, tedy o 70 miliard korun.

Loni byl tento schodek 2,6 procenta HDP. Podle některých ekonomů i politiků by ozdravování financí mělo být rychlejší.

Také premiér informoval prezidenta o problémech, které podle něj vznikají únikem nehotových materiálů, které posléze občany zneklidňují.

Jediné východisko spatřuje v tom, že vláda brzy představí návrh důchodové reformy i konsolidaci veřejných financí. „To, že to udělat musíme, je prostě jasné. V tom si myslím, že máme úplnou shodu,“ dodal.

Promyšlený návrh

Prezident se v úterý odpoledne setkal i s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), který mu přišel představit návrh důchodové reformy. Pavel označil návrh za promyšlený.

„Ta reforma je promyšlená a v dlouhodobém horizontu může vést ke stabilizaci důchodového systému, i když stále počítám s tím, že důchodový účet bude deficitní,“ poznamenal prezident.

Detaily reformy představovat nechtěl s tím, že na reformě ještě nepanuje úplná shoda. Podle Fialy je důležité hledat shodu zejména ohledně důchodové reformy, protože by měla fungovat desítky let.

„Zatím to nevidím úplně nadějně, ale budeme se snažit pokračovat v tom, abychom dosáhli toho, že ty základní parametry důchodové reformy bude nakonec i opozice akceptovat,“ doplnil.

Také podle prezidenta je debata s opozicí důležitá zejména ve vztahu k důchodové reformě, protože ohledně konsolidačního balíčku podle něj zatím opoziční strany neavizovaly příliš velkou ochotu k debatě.

„Protože jsou to věci, na které má opozice výrazně jiný pohled. A máme-li se někam posunout, bude asi na vládě, aby do toho šla s odvahou a dokázala si to potom prosadit,“ řekl.

První z řady pravidelných setkání s panem prezidentem bylo otevřené, přátelské a věcné.



Jsem rád, že jsme se dohodli, že ve čtvrtek budou jmenováni dva členové vlády - ministr školství Mikuláš Bek a ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.



Shodujeme se i v… pic.twitter.com/smg0khGv6r — Petr Fiala (@P_Fiala) May 2, 2023