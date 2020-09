Miliardář Komárek koupil od firmy Petrof piana, která odmítla Čína. Rozdá je českým školám

Podle prezidentky a majitelky Petrofu Zuzany Ceralové Petrofové odběratel pro Peking a okolí do Hradce Králové napsal, že se v Číně mluví o tom, že čínská vláda chce dát sankce na Česko a její zboží a že on nemá na to, aby platil pokuty. „Poprosil nás o pozastavení dodávky,“ řekla v pátek Ceralová Petrofová. Expedici nástrojů již měl Petrof připravenou.

„Že klavíry koupíme, jsme se rozhodli hned, jak jsme se o problému dozvěděli. S manželkou jsme se domluvili, že je naše nadace obratem věnuje českým školám. Přáli bychom si, aby se těch 11 nástrojů stalo symbolem české hrdosti a soudržnosti,“ uvedl Komárek.

Ceralová Petrofová Komárkův krok ocenila a označila ho za velkorysý. „Jsme rádi, že se naše klavíry dostanou do českých škol. Mne osobně nejvíc překvapila rychlost a rozhodnost Karla Komárka, s jakou k tomuto neplánovanému obchodu přistoupil,“ uvedla. Podle ní je dodávka k dispozici ve skladech v Hradci Králové a nic nebrání její distribuci.

Nadace vypíše v nejbližších dnech pro školy grantovou výzvu, na jejímž základě budou moci školy o klavíry a pianina žádat.

Firma Petrof, pro niž je čínský trh s podílem kolem 35 procent klíčovým odbytištěm, vyjádřila obavu, že zhoršení vztahů mezi Českem a Čínou bude mít negativní dopad i na její další obchody v Číně. Piana Petrof v Číně pod jinými vlastními značkami i vyrábí, loni to bylo téměř 6000 nástrojů.

Vystrčilovu návštěvu Tchaj-wanu tvrdě kritizovala Čína, která Tchaj-wan považuje za svou odštěpeneckou provincii. Ministr zahraničí Číny Wang I druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli Česka vzkázal, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny. Vystrčil odmítl, že by porušil dohody mezi Českem a Čínou.

Kdo je Karel Komárek? Miliardář Karel Komárek se narodil 15. března 1969 v Hodoníně. Řídí skupinu KKCG, která zahrnuje přes 30 firem. Ty působí v oblasti energetiky, v loterijním byznysu, cestovním ruchu nebo v informačních technologiích. Například MND Group, Sazka Group, Fischer Group či strojírenská Moravia Systems.

Kromě obchodu stojí Komárek také za vznikem řady obecně prospěšných projektů. Je předsedou správní rady Nadace Proměny Karla Komárka, která se zasazuje o kvalitně řešený veřejný prostor, a předsedou správní rady Nadace Karel Komárek Family Foundation. Zasloužil se i o vznik hudebního festivalu Dvořákova Praha.

Komárek patří k nejbohatším Čechům, podle loňského žebříčku časopisu Forbes se umístil na třetím místě s majetkem za 71 miliard korun, a to za Petrem Kellnerem a Radovanem Vítkem.