Budějovický pivovar v roce 2020 uvařil nejvíc piva od počátku své existence. Zisk zvýšil na 305 milionů

Budějovický Budvar zvýšil loni zisk po zdanění o necelých deset procent na 305 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb stouply o 0,4 procenta na 2,81 miliardy korun, byly rekordní. Čistý obrat překročil druhým rokem po sobě tři miliardy korun. Ztráty v desítkách milionů Kč zaznamenal podnik kvůli gastro provozům, zavřeným při koronakrizi. Vyplývá to z výroční zprávy.

Výstav loni stoupl o 3,1 procenta na 1,73 milionu hektolitrů piva, což bylo nejvíc za 125 let existence pivovaru. „Rok 2020 hodnotíme jako úspěšný, a to i přes veškeré problémy způsobené zejména pandemií covid- 19. Pokračovali jsme v naší strategii, dosáhli jsme opět rekordního prodeje s jeho velmi dobrou projekcí do hospodářského výsledku. Úkoly a cíle vytyčené plánem a strategií rozvoje podniku jsme splnili a překročili,“ uvedl v závěru zprávy ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Výše odpisů dosáhla loni 309 milionů korun. Provozní zisk klesl o 1,75 procenta na 332,1 milionu Kč. Zisk před zdaněním stoupl meziročně o 2,3 procenta na 371,9 milionu Kč.

Národní pivovar pokračoval loni v rozvojových investicích, které začaly v roce 2015. Loni investoval 410 milionů korun. „Pivovaru pomohly, kromě jiného, významnou měrou obstát v náročné situaci pandemie covid-19, kdy nově instalované kapacity umožnily uspokojit rostoucí poptávku zákazníků zejména po baleném pivu. Díky tomu byl pivovar schopen nahradit výpadky způsobené omezením provozu v restauracích a dosáhnout tak opětovně meziročního nárůstu jak objemu, tak i tržeb,“ uvedl podnik ve výroční zprávě.

Pivovar se 670 zaměstnanci prodal loni víc baleného piva a méně sudového. Vyšší poptávky po baleném pivu, zapříčiněné pandemií, využil Budvar zejména v Německu, kde meziročně zvýšil prodeje. V ČR mu podle výroční zprávy pomohlo k dobrým výsledkům i to, že začal prodávat balený hořký ležák Budvar 33.

Velkou měrou pomohl Budvaru k lepším výsledkům nárůst exportu, na výstavu se loni podílel ze 69 procent. „Vedle toho jsme však dosáhli i velmi dobrých výsledků na domácím trhu,“ uvedl pivovar. Loni vyvezl 1,19 milionu hektolitrů (hl), meziročně o téměř 40.000 hl víc.

Letos podnik investuje zhruba 500 milionů korun a plánuje růst výstavu o čtyři procenta, řekl již dříve Dvořák. Letos v březnu Budvar oznámil, že v polovině roku zdraží desetistupňové lahvové pivo podobně, jako od ledna zdražil o 3,7 až čtyři procenta jiné lahvové a plechovkové pivo. Letos v létě chtěl Budvar také zprovoznit další cylindro - kónické tanky.