138 litrů. Češi loni vypili nejméně piva za posledních padesát let

138 litrů piva, tolik v loňském roce vypil průměrný Čech. Vyplývá to ze statistik Českého svazu pivovarů a sladoven. Jde o nejnižší spotřebu za posledních padesát let. Pivo stále více pijí doma a méně chodí do hospod a restaurací.

