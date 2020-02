Až 22 tisíc hektolitrů kamenického piva. Pivovar pořídil nové tanky a produkci dvojnásobně zvýšil

Pivovar Kamenice plánuje, že letos dodá na trh až 22 000 hektolitrů piva. Protože do ležáckého sklepa přidal 19 nerezových tanků na zrání piva, zvýšil svou výrobní kapacitu proti minulému roku skoro na dvojnásobek. Společnost začala vařit pivo před třemi lety v někdejším panském pivovaru u zámku v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku, který opravila. Počítá s dalším růstem produkce, řekl jednatel Milan Houška. Kamenice nad Lipou 15:41 9. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruční stáčírna lahví v Pivovaru Kamenice. | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

„Ještě nás čeká jedna fáze rozšiřování na 30 000 hektolitrů, to by mělo proběhnout během příštího roku. Tím bychom byli na maximální roční kapacitě, kterou jsme od začátku plánovali,“ řekl Houška. Pivovar byl slavnostně otevřen 28. října 2017. Vedle velké varny má malý pivovar obohacující nabídku o pivní speciality.

Milan Houška, zakladatel a jednatel pivovaru | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Vloni pivovar prodal skoro 12 000 hektolitrů piva. Zároveň investoval přes 20 milionů korun, nejvíc do ležáckých tanků. Firma si také nechala na míru vyrobit první automatickou stáčecí linku, teď ji technici zprovozňují. „A abychom byli schopni to pivo distribuovat, tak jsme pořídili v loňském roce 3500 sudů,“ doplnil Houška výčet největších investic.

Do sudů pivovar stáčí přes 80 procent piva, zatím ručně. Nová linka podle jednatele dokáže naplnit 50 padesátilitrových sudů za hodinu, ušetří práci tří lidí. „Ale jelikož se rozšiřujeme, ti lidé se přesunou na sanitaci, vaření piva, na expedici," uvedl. Linka na stáčení piva do láhví by měla přibýt příští rok.

Za hranice Česka

Pivovar hledá odbyt i za hranicemi, nejvíc zatím vyváží na Slovensko a do Itálie. „Pak máme Bulharsko, rozjíždíme Rusko a Dánsko,“ uvedl Houška. Ve velké varně se vaří sedm druhů piv. Po roce testování k nim přibyl jedenáctistupňový Kamenický Galus, který obsahuje výluh z kořene kozince blanitého. Tato bylina používaná v tradiční čínské medicíně by měla pomáhat zlepšit odolnost organismu. Recepturu pivovar podle Houšky vyladil ve spolupráci s pražským Výzkumným ústavem rostlinné výroby.

Ležácký sklep pivovaru | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Původní kamenický pivovar skončil v roce 1947, budovy naposled sloužily jako sklady. Houška na jejich záchranu použil peníze, které vydělal předchozím podnikáním. Areálu vrátil podobu z roku 1861. „Co vyděláváme, se vrací do pivovaru a ještě hodně let to budeme takhle praktikovat,“ uvedl.

Včetně obchodních zástupců pivovar zaměstnává 20 lidí. Dalších až 25 lidí pracuje v jeho pivnici, podle sezony. Loňský obrat Pivovaru Kamenice, s.r.o., byl skoro 50 milionů korun, letos by podle jednatele měl stoupnout