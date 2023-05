Češi pijí méně točeného piva než před covidem. Místo hospod raději zůstávají doma

Češi dál pijí méně točeného piva než před pandemií. Vyplývá to z dat Českého svazu pivovarů a sladoven. Loni podle svazu připadlo na jednoho obyvatele 136 litrů piva, to je o šest litrů méně než v roce 2019. Za menší spotřebou stojí podle pivovarníků měnící se návyky spotřebitelů, ale i rostoucí ceny, kvůli kterým Češi raději zůstávají doma. Na tržby výrobců piva má vliv i počasí. To letošní, chladnější jim zatím moc nepřeje. Praha 12:58 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K pití točeného piva se Češi vrací jen pomalu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Za rok uvaříme tak 350 hektolitrů,“ popisuje pro Radiožurnál Milan Bohuslav, majitel rodinné restaurace v Březové-Olešku. V malých místnostech v přízemí stojí pětisetlitrová varna na pivo a dvě kádě, ve kterých právě kvasí pivo.

Svoji vlastní značku se tady, v obci nedaleko Prahy, rozhodli vařit před čtyřmi lety. „Myslel jsem, že to bude poslední šance, jak hospodu na vesnici zachránit. Provozuji ji 25 let a posledních 10 let je to čím dál horší,“ připouští Bohuslav.

Na půllitr piva, který tady po nedávném zdražení stojí 38 korun, sem chodí hlavně místní štamgasti. Těch ale podle Bohuslava postupně ubývá. I proto se majitelé rozhodli vařit i na zakázku. Ročně tak vznikne i deset várek. „Ale nebo ležáky, kdo co chce. Na pivu pak máme zisk čtyři koruny za půllitr,“ upřesňuje Bohuslav.

Podobných malých pivovarů je podle prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů Michala Voldřicha v Česku asi 500. „Je to výborné číslo. Když si s kolegy z Portugalska, které má stejně obyvatel jako my, vezmeme ta čísla, tak jim padá brada, protože u nich je 70 minipivovarů,“ upřesňuje.

Většina tuzemských malých pivovarů vaří podle asociace svrchně kvašené ležáky, které mají výraznější chuť. Stále oblíbenější jsou ale i slabší, desetiprocentní piva. „Ale jenom u těch pivovarů, kde se vaří. Není to obecný trend českého pivovarství, protože hodně desítek se dořeďuje odpěněnou vodou,“ vysvětluje Voldřich.

Piva bez alkoholu

Češi mají také v posledních letech čím dál větší zájem o nealkoholická a nízkoalkoholická piva. „Před deseti lety tahle kategorie prakticky neexistovala. A nyní už tato nabídka tvoří v Česku jeden milion hektolitrů. Pro představu, my vyrobíme dvacet milionů hektolitrů, takže už je to opravdu hodně,“ doplňuje ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Přestože loni pivovary vyrobily meziročně o pět procent víc piva, výroba podle svazu stále ještě nedosahovala čísel před pandemií. „Pokud to srovnáme s tím posledním rokem, který byl normální, a to byl rok 2019, tak nám stále chybí jeden milion hektolitrů piva,“ upozorňuje Ferencová.

Na tržbách pivovarů se velkou měrou odráží počasí. To letošní, chladnější jim podle svazu pivovarníkům nepřálo. Obavy mají nově i z konsolidačního balíčku, souboru úsporných opatření, který v polovině května představila vláda. V něm počítá s vyšším zdaněním točeného piva. To má spadat místo do současné 10procentní sazby, do té nejvyšší, tedy 21procentní.

„Do snížené sazby zařadila primárně položky s nezpochybnitelným zdravotním či sociálním významem. Nápoje s výjimkou kohoutkové vody, tedy včetně točeného piva, proto budou zařazeny do základní sazby DPH,“ vysvětlila mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.

Úsporný balíček ještě musí schválit kabinet, Parlament a podepsat ho musí i prezident.