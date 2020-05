Pivovary loni navařily rekordních 21,6 milionu hektolitrů piva. Letos produkce klesne

Česká spotřeba piva loni meziročně vzrostla na hlavu o dvě velká piva na 142 litrů. Množství piva prodaného v restauracích a hospodách kleslo o procentní bod na 35 procent.

Češi zachraňují své hospody. Za necelý měsíc si koupili poukázky na ‚někdy příště‘ za sedm milionů Číst článek

„Jsme rádi, že české pivo chutná nejen doma, ale i v zahraničí. Do budoucna ale s přílišným optimismem nehledíme. Restaurace uzavřené na více než dva měsíce, další týdny a měsíce postupného návratu do normálu, nulový turismus - to vše se negativně podepíše na výsledcích letošního roku,“ uvedl předseda svazu František Šámal.

Negativní dopad do prodejů čepovaného podle něj bude mít také otvírací doba restaurací po jejich znovuotevření nebo rušení velkých festivalů a sportovních zápasů.

Import piva loni vzrostl o 10,7 procenta na 424 tisíc hektolitrů. Češi ochutnávali hlavně polské, maďarské a německé, největším dovozcem ze zemí mimo unii zůstává Mexiko, dále pak Srbsko a Vietnam.

Z hlediska obalů si prvenství udrželo sklo, 40 procent celkové spotřeby tvořilo lahvové pivo, u kterého se podíl meziročně snížil o dvě procenta. Sudové pivo si pohoršilo o čtyři procenta na 33 procent, pivo prodávané v plastových lahvích pak o pět procent na 11 procent. Pomalejším růstem proti předchozím letům, ale přesto o osm procent se zvětšil prodej piva v plechu, které tak s 12 procenty překonalo prodeje v PET lahvích.

Hospody na plný provoz hned nenavážou. Stát by měl pomoci, říká Berka z Plzeňského Prazdroje Číst článek

Spodně kvašená piva mezi 11 a 12 stupni, která se v české legislativě označují za ležáky, si proti předloňsku polepšila o 1,5 procentního bodu na 51,8 procenta. Naopak výčepní pivo kleslo na 43,8 procenta.

Prodeje piva od března do konce května klesnou podle odhadů pivovarského svazu meziročně o 40 procent. Protože se prodej čepovaného piva prakticky zastavil, produkce se sníží o 1,5 až dva miliony hektolitrů, uvedla již dříve Ferencová.

Podle odhadu Českomoravského svazu minipivovarů by mohla skončit až čtvrtina ze současných 500 minipivovarů.

Minipivovary se loni podílely 2,46 procenty na celkové výstavu. Naprostou většinu výroby (skoro 90 procent) produkují pivovary s objemy nad 200 tisíc hektolitrů ročně.