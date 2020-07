Pivovary musí kvůli nízké spotřebě vylévat zásoby piva. Situace se nelepší ani po otevření podniků

Pivovary sčítají dopady koronavirové krize v Česku. Kvůli nouzovému stavu a zavřeným hospodám zákazníci část navařeného piva nevypili, některé hospody i pivovary tak musely nápoj zlikvidovat. A většího odbytu se zatím nedočkaly ani po skončení nouzového stavu. Praha 8:20 9. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Likvidace navařených zásob piva není snadná. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejvíce situace postihla velké pivovary, které jsou zvyklé na zavedené postupy při prodeji a nemohou rychle reagovat na aktuální situaci. Podle Jana Šuráně z Českomoravského svazu minipivovarů museli ti největší výrobci zlikvidovat až stovky tisíc hektolitrů navařeného piva.

Malé pivovary ve velkých objemech pivo vylévat nemusely. Nemají totiž navařené velké zásoby a některé se dokázaly rychle přizpůsobit aktuální situaci. Příkladem může být Jarošovský pivovar, který pro zákazníky v době koronavirové krize spustil internetový obchod.

„My jsme se rozhodli spustit e-shop, ale spíše jako platformu pro objednávání našeho piva, s přidanou hodnotou pro konzumenty nebo objednatele ve formě toho, že jim to pivo zavezeme my,“ popisuje Radiožurnálu ředitel pivovaru Miroslav Harašta.

E-shop udržuje Jarošovský pivovar v provozu i po skončení nouzového stavu.

Neveselé vyhlídky

Podobně postupovaly i další malé pivovary. Jan Šuráň ze svazu minipivovarů vysvětluje, že likvidace navařených zásob piva není snadná.

„Nejde pivo vylít jen tak do kanálu, protože by to zatížilo odpadní vody a působilo by to problémy na čističkách odpadních vod, takže se to musí postupně neutralizovat. Dále je nutné to musí oznámit celníkům a také účetně zlikvidovat, což není tak jednoduchá záležitost,“ popisuje. S likvidací se tak pojí mnoho souvisejících nákladů.

Konzumace navíc příliš nestoupá ani po ukončení koronavirových opatření. Hospody se otevřely, ztráty minipivovarů se ale podle svazu nadále prohlubují.

Lidé do hospod příliš nechodí a podle průzkumu společnosti Incomind budou i dál šetřit na věcech, které nutně k životu nepotřebují, tedy i na stravování v restauracích a útratách v hospodách a barech.