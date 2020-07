Kvůli koronakrizi přišlo české pivovarnictví bezmála o pět miliard korun. Ztráty nejsou konečné

Čeští pivovarníci sčítají ztráty způsobené pandemií koronaviru. Od března do května přišli bezmála o pět miliard korun. Vyplývá to ze studie Centra ekonomických a tržních analýz. Kvůli vládním opatřením musela od poloviny března zavřít všechna stravovací zařízení. Pohostinství tak přestalo téměř ze dne na den fungovat. Pivovary omezily výrobu a na některých místech musely kvůli propadu spotřeby pivo i likvidovat. Praha 20:43 28. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hospody sice fungují, lidé ale změnili svoje návyky. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

S příchodem nouzového stavu Češi omezili hlavně pití točeného piva. Během čtvrt roku - tedy od března do května - byl propad prodejů oproti loňsku více než poloviční. Restaurace a hospody prodaly hostům meziročně asi o 146 milionů piv méně. Třeba spolumajitel několika pražských a plzeňských restaurací Luboš Kastner se musel zásob, které by se jinak zkazily, zbavit.

„V Praze den před zavedením opatření jsme měli plných osm tanků. Každý měl 500 litrů a v plzeňských provozech jsme měli 11 plných tanků. Naštěstí nám pomohl pivovar, a pomohl nám to zlikvidovat, ale nedokážu si absolutně představit pokud bychom si museli s tou situací poradit sami,“ popisuje pro Radiožurnál Kastner.

Podnikatel vyčíslil ztráty svých podniků kvůli koronakrizi na desítky milionů korun. Během nouzového stavu navíc přišel o zaměstnance, kteří kvůli jistotě výdělku odešli pracovat do jiného oboru.

Teď, kdy mají restaurace otevřeno, se už situace zlepšila. Ztráty z minulých měsíců přesto podniky nedoženou. Hospody sice fungují, lidé ale změnili svoje návyky. Zvýšila se například spotřeba baleného piva, které si lidé kupují v obchodech. Navíc restauracím dál chybí zahraniční návštěvníci, kteří se podle výkonné ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven Martiny Ferencové na domácí spotřebě piva z velké části podílejí.

„Máme odhad, že se na tuzemské spotřebě podílí zhruba deseti litry na osobu na rok. Samozřejmě v tuto chvíli chybí hlavně těm velkým městům, která byla na turisty zvyklá. Jak vidíte, tady jsme v centru v Prahy, kde je spoustu míst k sezení a turista tady není. Tady je ztráta opravdu veliká,“ vysvětluje Ferencová.

Situace je podle ní nejhorší v Praze a Karlových Varech. Restauracím chybí i pořádání kulturních akcích, na kterých jsou z velké části závislé - jako jsou hudební nebo přímo i pivní festivaly. Ty jsou ale teď stále omezené a většina z nich byla pro letošní rok zrušena.

Pomoc od státu

Stát pivovarům v době pandemie pomáhá například tím, že pivo, které pivovary musely kvůli trvanlivosti zlikvidovat, je osvobozeno od spotřební daně. Žádné další speciální programy přímo pro pohostinství nebo restaurace ale dosud nefungují. Pivovarníci a hospodští proto volají po národním programu podpory gastronomie.

„Určitě by jim pomohlo podpora horeky (hotelů, restaurací a kaváren - pozn.red.) jako takové, dále by to byla kompenzace nájemného poplatku v odvětví horeka, dočasné snížení nebo odpuštění spotřební daně nebo DPH, jak se tomu děje v okolních zemích. Minimalizace tržních bariér, ve smyslu, byla tady debata o regulaci reklamy a dalších věcí, které se týkají prodeje alkoholu,“ doplňuje analytik Michal Fanta z Centra ekonomických a tržních analýz, které provedlo průzkum mezi podnikateli.

Podle průzkumu chtějí pivovary a hospodští i přes výrazné ztráty v byznysu dál pokračovat. Okamžitě - tedy po vyhlášení nouzového stavu - zavřelo jedno až dvě procenta provozoven. Konečné ztráty se ale podle svazu pivovarů budou moci vyčíslit až na podzim letošního roku. Tedy po letní sezóně, která patří k těm hlavním.