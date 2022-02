Rodičů-neplatičů dlouhodobě ubývá. Nejvíce jich je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji

Vláda vyhlásí tendr na dostavbu Dukovan v nejbližších týdnech. Vyhodnocení bude do dvou let

Smlouva s dodavatelem by měla být podle premiéra Fialy uzavřena v roce 2024, s vydáním stavebního povolení se počítá v roce 2029. „Teoreticky by se to dalo ještě nějakým způsobem stihnout,“ řekl.