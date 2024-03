Plán Liberty Ostrava je zcela nepřijatelný, o práci by přišly tisíce lidí, říká šéf odborového svazu Ďurčo

Restrukturalizační plán hutní společnosti Liberty Ostrava označil předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo za zcela nepřijatelný. V podniku, který má zhruba 6000 zaměstnanců, by podle něj v souvislosti s poklesem výroby přišlo o práci 3000 lidí. Ďurčo to uvedl na síti X. Ostrava 11:50 12. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mluvčí ostravské huti Kateřina Zajíčková v pondělí uvedla, že se v podniku znovu rozjíždějí válcovací tratě | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, patří od roku 2019 do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Před věřiteli ji od loňského prosince chrání moratorium vyhlášené soudem. Věřitelé, jichž je podle soudu více než 1300, ale musí schválit restrukturalizační plán, který firma nyní předložila. Hospodářské noviny v pondělí uvedly, že plán Liberty počítá s poklesem výroby o 60 procent.

Příští týden končí soudní ochrana @LibertyOstrava před věřiteli. Firma nyní předložila restrukturalizační plán, který je zcela nepřijatelný! Slibuje investice do společnosti, ale to je ve skutečnosti jen návrat malé části z mnoha miliard vyvedených majitelem z Ostravy v minulých… pic.twitter.com/9d7FD3CueX — Roman Ďurčo (@DurcoRoman_Kovo) March 12, 2024

„Slibuje investice do společnosti, ale to je ve skutečnosti jen návrat malé části z mnoha miliard vyvedených majitelem z Ostravy v minulých letech. Podle prvotních informací z plánu pana Gupty by se navíc plná výroba mohla rozjet až v příštím roce. Počet zaměstnanců by se snížil o více než 3000 a další tisíce lidí by přišly o práci v dodavatelských firmách. To není záchrana, ale totální destrukce ocelového srdce naší země!“ napsal Ďurčo.

Většina provozů v ostravské huti stojí, protože se Liberty stále nedohodla s dodavatelem Tameh Czech na dodávkách energií. Tameh dodávky energií zastavil a v prosinci skončil v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila a dluží mu skoro dvě miliardy korun. Většina zaměstnanců obou firem je od loňského 22. prosince doma. Podle odborářů nyní pracuje okolo 1600 zaměstnanců huti.

Mluvčí ostravské huti Kateřina Zajíčková v pondělí uvedla, že se v podniku znovu rozjíždějí válcovací tratě. Pracuje se podle ní také na instalaci nového parního generátoru, který bude uveden do provozu příští týden a umožní huti bezpečně udržovat teplo v koksárenských bateriích.

Minulý týden Liberty informovala, že její restrukturalizační plán má dvě varianty postupu. Varianta A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne. Plán B počítá s řešením bez Tamehu, i v tomto případě chce firma navyšovat produkci na válcovacích tratích, ale s využitím dovážených bram. Minulý měsíc Liberty rovněž navrhla, že by Tameh převzala.