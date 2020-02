Stát rozdá malým firmám platební terminály. Připravuje je tak na další vlnu EET

Těsně před květnovým startem dalších vln elektronické evidence tržeb hodlá stát rozdat malým firmám a živnostníkům desítky tisíc platebních terminálů zdarma. Zaplatit by to měly karetní společnosti. Ty tak zase chtějí přispět k rozvoji bezhotovostní společnosti v Česku. V počtu terminálů totiž tuzemští obchodníci oproti evropskému průměru mírně zaostávají a naprostá většina transakcí se v Česku zaplatí tradičními penězi. Praha 7:00 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko je v počtu terminálů pod evropským průměrem. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Platební terminál zdarma na rok a osvobození od poplatků po stejnou dobu - takhle chtějí vláda a karetní společnosti Mastercard a Visa dostat bezhotovostní platby mezi malé firmy a živnostníky. Těm se totiž kvůli nákladům na jednotlivé platby nemusejí vyplácet. Kdo bude mít na podporu nárok, vysvětluje náměstkyně ministra průmyslu Silvana Jirotková.

„Kvalifikují se ti, kteří jsou opravdu ti malí. Vycházíme z definice malého a středního podnikání, takže do 49 zaměstnanců. Samozřejmě musíme nastavit systém, tak aby nemohl nikdo podvádět, aby to byl opravdu jeden terminál na jednoho živnostníka, aby jich tam nebylo víc,“ říká.

Zvýšení tržeb

Uvažuje se taky o podmínce, že terminál dostanou pouze ti, kteří žádný v uplynulých 12 měsících neměli. Ministerstvo průmyslu a karetní společnosti ale počítají s tím, že přístroje rozdají 30 tisícům podnikatelů v následujících třech letech. Třeba společnost Mastercard na to vynaloží jeden milion eur, jak říká její generální ředitel pro Česko Michal Čarný.

„Naše studie ukazují, že průměrný malý obchodník si akceptací digitálních plateb může zvednout tržby v průměru až o 18 procent. A až 70 procent klientů pak vůbec nezvažuje, jestli u tohoto obchodníka nakoupí, protože neváhají ohledně možnosti platby. To jsou věci v průměru platné, ale my chceme, aby si je každý z těch malých obchodníků mohl vyzkoušet.“

Terminály chtěla drobným podnikatelům rozdat už ministryně průmyslu Marta Nováková za hnutí ANO. Zhruba před rokem je slibovala až dvěma stům tisícům živnostníků. Její nástupce - Karel Havlíček za hnutí ANO - ale nechal projekt přepracovat. Ministerstvo a karetní společnosti teď s vydavateli terminálů dojednávají podrobnosti. Jasno třeba v tom, jak si o terminál zažádat, by mohlo být v březnu nebo v dubnu, tedy ještě před květnovým startem třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb. Ta se má týkat právě těch podnikatelů, kterým zákaznici platí v hotovosti. Podle odhadů ministerstva financí rozšíření dopadne na zhruba 300 tisíc podnikatelů.

Počet terminálů roste

„Přímá příčinná souvislost této iniciativy se startem EET není. Na druhou stranu vnímáme to, že tyto iniciativy jdou ruku v ruce. V momentě, kdy malí obchodníci zavedou elektronickou evidenci tržeb, tak jednoduše mohou toto řešení zkombinovat s akceptací karet,“ dodává Michal Čarný z Mastercard. Navzdory rostoucí oblibě bezkontaktního placení nebo úhrad mobilem, množství tradičních peněz v oběhu roste. Karetní firmy tak tlačí na to, aby mezi podniky bylo terminálů co nejvíce. Jejich rozvoj dotuje i třeba společnost Visa.

„Visa již od roku 2013 podporuje finanční částkou každý nový terminál umístěný u podnikatele, který dosud karty nepřijímal. Za tu dobu se počet terminálů v Česku zdvojnásobil,“ říká šéf Visy pro Česko Marcel Gajdoš. Česko se ale v počtu platebních terminálů stále nachází mírně pod evropským průměrem. Na tisíc obyvatel je mezi obchodníky 22 terminálů, evropský průměr dosahuje 24 terminálů. Kartami Češi zaplatí přibližně čtvrtinu transakcí.