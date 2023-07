IT odborníci berou u firem 72 tisíc, ve státní sféře 46 tisíc. Ministr Bartoš navrhuje, aby jim stát přidal

Zaměstnanci v oblasti informačních a komunikačních technologií měli loni průměrnou hrubou měsíční mzdu vyšší než 70 tisíc korun. Jenže ne ve státní sféře, kam se odborníci nehrnou. I proto navrhuje vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti), aby se ohodnocení těchto odborníků ve státní správě zvýšilo. Praha 13:08 7. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít počítače, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

IT odborníci zaměstnaní ve státním sektoru by si v budoucnu mohli přilepšit. Ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) totiž pro tyto profese navrhuje úpravu tabulkových platů. Vyšší ohodnocení by se mělo týkat i vybraných IT expertů.

Dnes jsou podle Bartoše IT odborníci při nástupu do státní správy zařazeni do deváté platové třídy a ministr navrhuje, aby se posunuli do třinácté.

„Je to Bezpečnostní informační služba (BIS), Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), je to otázka i informační bezpečnosti ve Vojenském zpravodajství. Jsou to odborníci, které nabírá Digitální a informační agentura. Bavíme se o 150 milionech korun ročně na navýšení,“ vypočítává Bartoš.

Zároveň Bartoš navrhuje, aby se navýšil rozpočet zhruba pro tři stovky IT expertů, kteří pracují na kritických pozicích.

„Nejde dělat digitální transformaci republiky a služeb občanům ani bezpečný stát bez lidí, kteří tomu na straně státu rozumí a věnují se tomu dlouhodobě. Stát si vypomáhá tím, že tyto lidi nabírá externě, ale pak jsou tam náklady v řádu desetitisíců korun za den toho člověka,“ přibližuje problém Bartoš.

Další motivace je podle něj finanční, protože IT pracovníci ve státním sektoru si vydělají méně než v soukromých firmách.

Návrh už má ministr připravený a jedná o něm se šéfem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Zároveň Bartoš připustil, že by se změny mohly projevit už v rozpočtu na příští rok.

72 tisíc, nebo 46 tisíc?

Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že průměrná hrubá měsíční mzda pro zaměstnance v informačních a komunikačních technologiích loni přesáhla 70 tisíc korun. Ve veřejném sektoru je to ale výrazně méně.

„Zatímco ve mzdové sféře měli ICT odborníci výrazně více peněz než ostatní pracovníci, v platové sféře byla jejich odměna se zbytkem pracovníků srovnatelná. To znamená mzdy 72 tisíc korun hrubého měsíčně, ale platy ve výši 46 tisíc korun,“ vysvětluje Eva Myšková Skarlandtová z Českého statistického úřadu.

Tento rozdíl potvrzuje i společnost Manpower, která se zaměřuje na nábor zaměstnanců. Podle ní vyčleňuje stát na zaplacení pracovníků v oblasti IT o 10 až 15 procent méně peněz než soukromé firmy. Odborníci přitom na trhu chybí.

„Podle našich výpočtů je tu zhruba 240 tisíc IT techniků, kteří jsou na trhu práce zaměstnaní. A zhruba 14 tisíc jich chybí. Největší poptávka je po lidech z oblasti security a vývoje. Státní správa uvažuje stejně jako firmy. Pokud chce šetřit výdaje na IT, tak se jde cestou, že si chtějí dělat samy,“ říká Pavel Červenka z Manpower.

I to je mimo jiné důvod, proč ministr Bartoš prosazuje navýšení platů, jen šest procent z celkového počtu IT zaměstnanců v Česku totiž podle něj pracuje pro stát.