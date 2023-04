Jak chtějí politici snížit růst vlastních platů? Navrhují zmrazení, nebo změnu celého mechanismu

Ze zákona mají nárok na růst platů - a sami můžou rozhodnout o tom, jestli to tak bude i dál. Platy politiků jsou znovu tématem v Poslanecké sněmovně. Koalice chce jednat i s opozicí o tom, jak odměňování ústavních činitelů upravit. Vyzval ji k tomu i prezident. Projednat opoziční návrh na zmrazení platů Sněmovna ale v březnu odmítla. Praha 11:00 11. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi politiky nepanuje shoda o podobě zpomalení růstu platů ani v rámci vládní koalice (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsem přesvědčen o tom, že v této tíživé době není možné na jednu stranu snížit růst důchodů, a na druhé straně ponechat růst platů ústavních činitelů,“ řekl v březnu na tiskové konferenci prezident Petr Pavel. Mimo jiné tato slova právě přiměla koalici k jednání o změně pravidel pro platy politiků.

Shodu ale zatím nenašla, některé vládní strany totiž mají odlišné představy. „Jestli jít úpravou schématu navyšování, nebo navázat na jinou položku – to jsou všechno věci, které si musíme říct,“ říká Radiožurnálu předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

„A u jednání by pak podle mého názoru měl být i zástupce Kanceláře prezidenta republiky – jeho se to taky týká, on to nakonec inicioval. Určitě bychom k tomu měli přizvat Senát,“ dodává.

Třeba hnutí STAN by chtělo platy politiků zpomalit stejně jako valorizaci penzí. Piráti zase chtějí trvale snížit základ platů. „Navrhujeme, aby se snížil základ pro poslance a senátory a další funkcionáře o čtyři procenta od 1. července, jakmile budou schváleny úsporné zákony, které vláda připravuje,“ popisuje předseda pirátského klubu Jakub Michálek.

Opozice požaduje zmrazení

I premiér Petr Fiala z ODS mluví o tom, že automatické navyšování by mělo částečně zůstat – tak, aby o svých platech politici opakovaně nerozhodovali.

Platy zákonodárců se teď vypočítávají podle průměrné mzdy – letos po dvou letech zmrazení skokově vzrostly. Řadový poslanec si polepšil o téměř 12 tisíc, měsíční příjem tak přesáhl 102 tisíc korun. Opozice navrhovala zmrazení i letos.

„Hnutí SPD vytrvale prosazuje zamrazení platů politiků na celé volební období,“ říká předseda SPD Tomio Okamura. Podle vládních poslanců je zmrazení málo a chtějí upravit celý mechanismus.

Vlastní návrh mělo i hnutí ANO. „Navrhovali jsme už několikrát okamžitě zmrazit a jednat o valorizačním schématu. Určitě přijdeme s vlastním návrhem a budeme případně i jednat, ale zatím jsme k žádnému konkrétnímu jednání vyzváni nebyli. Myslím si, že je potřeba neotálet – vládní pětikoalice dokázala, že u důchodců byla aktivní, velice rychlá,“ tvrdí předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Jednání koalice s opozicí o konkrétních návrzích by mělo ve Sněmovně do několika týdnů začít. Kdy by se hotová předloha mohla dostat přímo na schůzi, zatím není jasné.