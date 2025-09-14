Platy soudců a žalobců mají růst o třináct procent, politiků o pět, počítá s tím návrh státního rozpočtu
Platy soudců a státních zástupců mají od příštího roku vzrůst o víc než 13 procent, platy vrcholných politiků o zhruba pět procent. Počítá s tím návrh státního rozpočtu, uvedla v neděli večer Česká televize (ČT). Nový výpočet výdělků ústavních činitelů vyplývá ze zákona, který v březnu prosadila vládní koalice po přehlasování veta prezidenta Petra Pavla. Opoziční ANO a SPD navrhují platy politiků zmrazit.
Platy politiků, soudců či státních zástupců se od ledna mají zvednout automaticky podle předem známého vzorce. Ten uvádí, že výdělky politiků už nikdy nemohou z roku na rok růst o více než pět procent.
„Je to důsledek legislativní změny, která vychází z nálezu Ústavního soudu, to je pro příští rok. V případě platů politiků bude nárůst limitován, to znamená, že platy politiků nemohou vzrůst o víc než pět procent,“ řekl ČT ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL, který kandiduje do sněmovních voleb za koalici Spolu).
„Soudcům a státním zástupcům se platy budou zvedat zhruba o 13 procent, pokud bychom neprosadili nějakou vrchní hranici i pro ostatní ústavní činitele, tak by to bylo i pro ně. Ale pro ostatní ústavní činitele, poslance, senátory, prezidenta a tak dále je to pět procent podle zákona,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS, také kandiduje za koalici Spolu).
Řadový poslanec bude od příštího roku nově pobírat základní plat 115 000 korun měsíčně, tedy o 5500 Kč víc než letos. Předseda sněmovního a senátního výboru či komise si polepší o víc než 7500 Kč na bezmála 162 000 korun. Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy parlamentní komory vzroste o víc než 10 000 Kč na 219 300 korun a plat premiéra či šéfa komory se zvýší o téměř 15 000 Kč na bezmála 309 000 korun.
Prezidentův příjem se zvýší z letošních 36 000 na víc než 383 000 korun. Politikům o pět procent vzrostou i jejich finanční náhrady, například na reprezentaci nebo na dopravu.
ANO, které je favoritem nadcházejících voleb, by v případě volebního úspěchu chtělo stihnout zmrazení platů politiků ještě do konce roku. Pokud by to poslanci do 1. ledna nestihli, zmrazení by přišlo až v roce 2027.
Soudci okresního soudu s patnáctiletou praxí podle výpočtu ČT od ledna poskočí výdělek z letošních 158 000 korun na skoro 180 000 korun. Soudce vrchního soudu s praxí 25 let si měsíčně podle ČT polepší o 28 000 korun a měsíční plat mu vzroste skoro na čtvrt milionu. Žalobci z okresního státního zastupitelství s patnáctiletou praxí má plat příští rok vzrůst o 19 000 korun na více než 161 000 korun.
Pro rozpočet vyšší platy v justici představují výraznější výdaj než platy zákonodárců či ministrů. Soudců jsou totiž v Česku asi tři tisícovky, desetkrát víc než vrcholných politiků. A státních zástupců, kteří dostávají 90 procent platu soudce, je podle ČT přes tisícovku.
Soudcům by mohl vzrůst plat zhruba o sedm procent už letos, pokud se svými žalobami uspějí u Ústavního soudu. Požadují dorovnání platů podle trojnásobku průměrné mzdy.