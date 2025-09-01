Platy učitelů? Podle ekonoma je chtějí Fiala a Babiš navyšovat stejně, zatím bez úspěchu

Kdo to řekl? Politici diskutovali o stavu českého školství, přiřaďte k nim jejich konkrétní výroky
Od každého ze zástupců sedmi politických uskupení jsme vybrali dva výroky – na vás je odhadnout, kdo konkrétně je jejich autorem.
Matěj Skalický mluví s ekonomem Danielem Münichem z think-tanku IDEA při institutu CERGE-EI
Návrat do škol. Pro žáky i učitele. Kolik tak mají brát kantoři? Kolik berou teď? A proč to není tolik, kolik jim stát slíbil? Platy, mzdy a odměny ve školství – téma pro Daniela Münicha, ekonoma z think-tanku IDEA při institutu CERGE-EI. Ptá se Matěj Skalický.
Kredity:
Editace: Kateřina Pospíšilová
Sound design: Johann Foss
Rešerše: Tereza Velebilová
Podcast v textu: Tereza Velebilová
Hudba: Martin Hůla, Johann Foss
Zpravodajský podcast Vinohradská 12 poslouchejte každý všední den od 6.00 na adrese irozhlas.cz/vinohradska12.
Máte nějaký tip? Psát nám můžete na adresu vinohradska12@rozhlas.cz.
Použité fotky:
Daniel Münich z think-tanku IDEA při institutu CERGE-EI | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12
Vyučující v přerovské základní škole J. A. Komenského připravují třídy na zahájení nového školního roku, 28. 8. 2025 | Foto: Peřina Luděk | Zdroj: ČTK (5008452)
Kolik by měl stabilně brát učitel v Česku?
Kdybych byl čistý ekonom, tak bych vám řekl, že nevím. Ti správní vám řeknou, co se stane, když platy budou takové a onaké, ale nebudou vám říkat, kolik by měly být. Já jsem kromě ekonoma i občanem…
A taky expert v této oblasti a já se nespokojím s odpovědí, že nevíte. Tak kolik?
Jako občan říkám, že by měly být výrazně vyšší, než jsou dnes.
Průměrná mzda v Česku je 46 tisíc korun. Učitelé teď berou zhruba 110 procent, takže kolem padesáti tisíc. Je to v pořádku?
Zůstaňme u 110 procent. To je odhad pro letošní rok, protože to, jaký mají učitelé skutečný plat, se dozvíme zpětným pohledem až někdy v březnu. Máme tady inflaci, takže je to skutečně odhad. Tohle číslo samo o sobě málokomu něco řekne, takže je potřeba mezinárodní srovnání, v rámci kterého je průměr 130 procent.
K 130 procentům se zavázala i vláda, ne?
Má to jistou souvislost. Číslo se v předvolební kampani objevilo už v roce 2017. Tehdy vzniklo široké povědomí, že s platy učitelů je velký problém. Mimochodem tehdy se to blížilo úrovni 105 procent, čímž jsme byli úplně na konci pelotonu všech vyspělých zemí světa OECD. Během krátkého období – od roku 2018 do roku 2021 – se to podařilo dostat asi na 125 procent. To byl opravdu neskutečný růst.
To bylo za vlády Andreje Babiše (ANO), který kandiduje v letošních volbách.
Ano a za ministra Plagy (ANO).
Který taky kandiduje.
Paměť je krátká a i já mám krátkou paměť. Ale protože je tohle moje téma, tak si to velmi dobře pamatuju. Sám pan premiér tehdy nebyl nadšený, že by měl dávat víc, ale ministr Plaga zázračnými způsoby každý rok vyjednal navýšení. Sice se tedy nedosáhlo 130 procent, ale vypadalo to, že se na průměr vyspělého světa – tím myslím země OECD – dostaneme. To se však nestalo.
Proto, že se změnila vláda, ale taky proto, že se změnila ekonomická i bezpečnostní situace? Už nejsme v takovém světě, ve kterém by bylo možné vynakládat takové peníze na učitele a učitelky. Tak si to vykládáte?
Určitě to souvisí s penězi. Primárně jde o peníze.
Stojí to desítky miliard navíc.
V poměru k platům státních úředníků – což jsou drobné – jsou to velké peníze. Je pravda, že po roce 2021 – což byly mimochodem covidové roky – se při téměř bezhlavém navyšování deficitů částečně svezlo i navyšování výdajů na školství. A řekl bych, že to bylo jednodušší. Poté do toho přišly krize, inflace, válka na Ukrajině a věc, na kterou nevím, jestli se nezapomíná, a to je zrušení superhrubé mzdy od roku 2021.
Výpadek sto miliard v rozpočtu…?
Je dobré vědět, kolik to je peněz, protože to je obrovský balík. Tehdy to bylo okolo sta miliard a dnes to může být 130 miliard, které chybějí. A na navýšení platů učitelů na bájných 130 procent, kterých se nikdy nedosáhlo, by bylo potřeba něco přes třicet miliard. Takže pouhá třetina peněz ze zrušené superhrubé mzdy by stačila. Když tedy tyhle věci smícháme dohromady – krize plus chybějící peníze ve státním rozpočtu, taky krize důchodového systému – tak při snaze středopravicové vlády dojdeme k tomu, že nechce prohlubovat deficity, respektive je chce snižovat. A jestli jsou někde velké balíky peněz, kde se dá relativně ušetřit, tak jsou to důchody – i když víme, jak je to politicky obtížné, byť je to jedna z mála oblastí, kde se podařila reforma – a postupné menší navyšování výdajů na platy učitelů, než by odpovídalo růstu platů v ekonomice.
Mluvíte o hranici 130 procent k průměrné mzdě jako o bájné. Kde se vzala? Sám ministr školství Mikuláš Bek za Starosty řekl, že slíbit něco takového učitelům a učitelkám byl špatný slib.
O extrémně nízkých relativních platech českých učitelů jsme psali ve studiích IDEA od roku 2014 a 2015. Pak jsme se rozhodli, že na to budeme upozorňovat a sledovat to každý rok a kolem roku 2017 a 2018 se to dostalo do širokého povědomí. Jsou dvě čísla. Jedno je české, těch 130 procent vůči průměrnému platu v ekonomice, a pak je mezinárodní číslo, které najdeme v mezinárodních ročenkách OECD. To je vztaženo k průměrnému platu vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance.
A to je taky 130 procent?
Samozřejmě, že není, protože vysokoškoláci mají výrazně vyšší platy. Benchmark – evropský průměr nebo průměr OECD – je 90 procent. Ale v podstatě musíme jenom vědět, jestli to vztahujeme k oněm, nebo k tamtěm.
Ale 130 procent je tedy české číslo?
To je k českým průměrným mzdám, které jsou těžko srovnatelné se zahraničím. Museli byste si ta data složitě posbírat. Ale obě čísla znamenají totéž.
Analýza EDUinu zmiňuje jiné úspěchy vlády. Pedagogické fakulty dostaly víc peněz, investovalo se do podpory psychologů a sociálních pedagogů, jsou tu programy na vzdělávání znevýhodněných dětí, nová podpora pro začínající učitele a tak dále. Dokáže to platy vykompenzovat?
Je dobře, že tyto formy podpory, které jsme dlouhodobě přehlíželi a šetřili na nich, máme zakotveny. Zároveň se perou o stejné peníze. Takže pokud se dostatečně nenavýší rozpočet na školství – intenzita veřejných výdajů na regionální školství, tedy podíl na HDP, je dnes pod průměrem EU – tak těch peněz není dost a bude to vždy jedno na úkor druhého. Zmiňoval jste podporu přípravy pedagogů – problém nedostatku učitelů je i o tom, kolik lidí se připravuje a jací lidé to jsou. Ale i když dosáhneme zvýšení počtu absolventů pedagogických fakult, tak to ještě neznamená, že nastoupí do školství a že tam zůstanou. A to je problém platů.
A má je motivovat právě plat, který je v tuto chvíli podle vás nemotivuje…?
Přesně tak. Když se podíváme na relativní platy začínajících, středně zkušených a nejzkušenějších učitelů, tak nejatraktivnější jsou platy nejmladších. Když po absolvování vysoké školy nastoupíte do práce, tak vám škola nabídne relativně vysoký plat. V porovnání s tím, co vám nabídnou třeba firmy. Jenže co se stane ve firmě? Když jste schopný, váš plat začne poměrně rychle růst a během deseti let dostanete výrazně víc, než když jste začínali. Když jste ve školství, postupujete velmi pomalu. Musíte si to vyčekat. Ve středním věku tak mají učitelé nejnižší relativní plat, přičemž to je většinou doba, kdy zakládají rodinu. A když zůstanou ve školství, už nemají šanci se chytit v jiné profesi. Je to taková past, protože jakmile zůstanete ve školství delší dobu, tak pak už je těžké změnit profesi.
Ale tabulkově se vám plat zvyšuje, ne?
Ano, ale velmi pomalu.
Mají školy pro ty, kteří k nim nastoupí, aspoň jiné benefity? Například odměny nad rámec tabulek?
Asi každý ví, že učitelé nemají služební auto, možná výjimečně mají služební telefony. Občas se stává, že obce nabízí služební byty, ale benefitů je diametrálně méně než při zaměstnání v soukromých firmách.
Možná stačí peněžní benefity jako odměna třeba za půl roku skvělé práce…?
To je něco jiného. Když hovořím o platech, tak mluvím o celoroční výplatě včetně odměn. Nejsou to jen tarifní platy. Je to úplně všechno, co učitel dostane na účet. A to je nízké.
A v zahraničí je to tedy lepší?
V průměrném zahraničí ano. Samozřejmě najdeme země, kde jsou na tom podobně nebo ještě hůř. Můžu jmenovat Maďarsko, Slovensko, Polsko, Itálii nebo USA. Známe to z řady amerických filmů… Takže to samozřejmě není problém jenom v ČR.
Ideál pro ČR je tedy 130 procent průměrné mzdy?
Myslím, že je to takový dobrý benchmark. Okolo 90 procent průměrného platu vysokoškoláků má Německo nebo třeba Finsko, což je těch 130 procent průměrné mzdy v dané zemi.
V Česku je to tedy pro učitele, který má za sebou třeba dva nebo tři roky práce, třeba šedesát tisíc?
Asi to tak bude, nejsem teď schopen to z hlavy vynásobit… Vždycky když někdo tyhle debaty poslouchá, říká, že rozhodně nemá průměr. Ale musíme si uvědomit, že v Česku působí kolem 150 tisíc učitelů a že toto je průměr. Takže aby to byl průměr, tak někdo musí mít víc. Skládá se to dohromady.
A to jsou učitelé na středních a základních školách?
Na všech úrovních regionálního školství. A tak hovoří i politické sliby. Ty nerozlišují mezi tím, jaká je to úroveň vzdělání. Plat samozřejmě mírně roste od základní školy směrem na střední a vyšší odborné školy, ale zásadní nárůst tam není.
Všichni by měli mít stejně?
Ne, to rozhodně ne.
Od čeho to tedy máme odlišovat? Ten, kdo učí na základní škole na prvním stupni, má brát jiné peníze, než ten, kdo učí na lyceu…?
To jste mě překvapil. Nedá se to takhle jednoduše říct. Zaprvé tam jsou požadavky na počáteční vzdělávání. Víme, že první stupeň vyžaduje specifičtější vzdělání, ale i na technickém lyceu můžete mít obor, který vyžaduje kombinaci jak učitelského, tak vyššího technického vzdělání. Svou roli tam mají i další věci, jako je doba praxe a další, kterým přímo neporozumíme, to vidí sám ředitel. Nechci teď vyřknout, že mají mít všichni stejně. To by byl absolutní nesmysl. Máte lokality, kde je těžké učitele přilákat. Pak samozřejmě dává smysl, aby měli vyšší platy nebo jiné formy dalšího ohodnocení, včetně bonusů, o kterých jsme mluvili – třeba služební byt. Takže určitě bych nechtěl říct, že mají mít všichni učitelé stejně. To by bylo špatně.
Co je určující pro to, aby ředitel nebo tabulka rozhodli, kolik má daný učitel brát?
Všechny přirozené věci, které nás napadnou. Zajímavá je i ta lokalita. Dnes neexistuje automatický systém, který by navyšoval platy tam, kde nikdo nechce učit. To se, doufejme, teď zavede s takzvaným indexováním.
Co to je?
Indexování je termín, který se vžil pro možnost rozlišovat v systému financování škol sociálně-ekonomickou sílu v dané lokalitě, to znamená náročnost vzdělávání. Pokud je vzdělávání náročnější, potřebujete více prostředků – včetně lepších a vytrvalejších učitelů – a potřebujete i víc peněz. Doposud byl systém založen na tom, že všichni dostávají stejně. Tam, kde jsou největší problémy, není více peněz. A jediná věc, která fungovala, bylo to, že jsou v těchto lokalitách zpravidla obecně nízké platy. Takže stejný plat učitelů byl relativně vyšší a v Praze, kde není zas tak velký problém získat učitele, byl nižší.
Téma platu pro učitele a učitelky je i součástí předvolební debaty. Hnutí ANO chce dát učitelům v roce 2029 průměrně 75 tisíc. Není to podobně planý slib jako těch 130 procent od současné vlády?
To nedokážu posoudit. Jenom pro dokreslení – 75 tisíc odpovídá tomu, když si prodloužíte výhled predikce ministerstva financí ohledně růstu průměrných mezd v české ekonomice do roku 2029. A když budete chtít dosáhnout 130 procent průměrných platů učitelů, tak dostanete 75 tisíc.
Takže ANO chce to stejné, co současná vláda?
Přesně tak. Otázka je, jestli toho dosáhne až poslední rok, nebo toho bude dosahovat průběžnými nárůsty. To nechme stranou. Další věc je, že tehdejší vláda Andreje Babiše s ministrem Plagou svůj slib víceméně téměř naplnila. Jestli ho naplní znova, to nevím.
Tedy v odlišných ekonomických podmínkách, než měla současná vláda…?
Přesně tak. Je třeba říci, že oproti minulé vládě si ta současná dala slib 130 procent do zákona.
Ale neplní to.
Pokud by měl někdo sílu si najít příslušný paragraf, zjistí, že mu vůbec, ale vůbec nerozumí. Celé je to tak zašmodrchané, že si ho může každý interpretovat, jak chce.
Probíhaly hádky o to, kde je hranice, od které těch 130 procent počítáme.
Je to absurdní svět profesně omezeného právnického myšlení, které konvergovalo k nepochopitelnému slibu. A nakonec se ukazuje, že vlastně vůbec neplatí.
Starostové by chtěli, aby ředitelé měli aspoň 20 procent platových prostředků na odměňování. Motoristé chtějí zrušit Cermat a tím patrně mimo jiné i ušetřit. Jsou to cesty, jak dostat víc peněz do školství a hlavně k ředitelům a těm, kteří by je měli dostávat za práci, kterou dělají pro budoucí generace této země?
To jsou dvě extrémně odlišné věci. Hovořil jste o 20 procentech, které mohou ředitelé použít na ocenění učitelů, které nejvíc potřebují, kteří nejlépe pracují a tak dále. Tady je potřeba si dát trochu pozor. Pro ministerský systém znamená odměna něco jiného než pro pracovně-právní systém tabulek. V současnosti nejsme daleko od 20 procent, které má ředitel k dispozici, ale část peněz musí v okamžiku, kdy určí někoho na nějakou pozici, dát automaticky – například když je někdo třídním.
Takže když v naší studii sledujeme, jak se tahle situace vyvíjí, tak od roku 2021 je podíl odměn skutečně vysoký, někde okolo 15 procent. A to jsou skutečně peníze, které může ředitel používat hodně volně, přičemž se to poměrně drží. Takže tenhle příslib není ani tak nutný jako cíl. Spíš by stálo za to říct, že ho udrží. Neřekl bych, že je problémem českého školství to, že by ředitelé měli malý manévrovací prostor. Problém je, že mají celkově málo peněz na platy. A víme, že v posledních letech z peněz na učitele dokonce dopláceli na nepedagogické pracovníky, aby tito lidé nespadli pod zákonné úrovně minimální mzdy.
Ano, protože mzdy pro nepedagogické pracovníky byly velmi bídné, proto i protestovali.
Což je jeden z důvodů, proč naše predikce, jaké budou na konci roku relativní platy, je nižší, než jsou čisté účetní výpočty. Předpokládáme, že ředitelé část finančních prostředků na platy učitelů opět použili na doplacení uklízeček a kuchařek.
Mohlo by to změnit zrušení organizace, která pořádá jednotné maturity a jednotné přijímací zkoušky?
Tento krok by se dal udělat, pokud se předtím udělají další kroky. Museli bychom zcela změnit systém maturit – ale tenhle pořad asi není o tom, jak by měly vypadat moderní maturity – a vyřešit problém extrémního nedostatku některých typů střední škol, kde je obrovská konkurence a převis poptávky. Hovoříme tak o restrukturalizaci nabídky středoškolského vzdělávání. Tam jsme na samém počátku, kdy z úrovně ministerstva šlo očekávání, že by kraje mohly strukturu poptávky začít měnit. Ale většina krajů je velice pomalá, je to na dlouhé roky. Nicméně až k tomu dojde, tak potom si možná můžeme dovolit přemýšlet o tom, že zrušíme Cermat.
Mluvil jste o vaší predikci na konec letošního roku a na výhled do budoucna. S čím mohou učitelé a učitelky počítat v momentě, kdy by se náhodou stalo, že na ně politici po volbách zapomenou?
Nejdřív obecné, důležité konstatování – kondice českého státního rozpočtu není dobrá. Hovořím o deficitu vizuálním, jak to vypadá. Pak existuje ještě jedna skutečnost, co není tak vidět – to, co v něm chybí a to, co budou všichni poptávat, aby se zafinancovalo. Takže bez navyšování deficitu bude velice těžké – vzpomeňme si na zrušení superhrubé mzdy, kdy nám chybí 130 miliard – peníze pro navýšení platů učitelů „splašit“. V naší studii opakovaně připomínáme, že aby byla profese učitele zajímavá pro mladé zájemce, tak by výhled solidní úrovně platů musel být věrohodný a dlouhodobý.
A to není.
Tam, kam jsme se dostali, to rozhodně není. V současné době sledujeme pokles relativních platů a výhled nikdo v této zemi nikomu – obzvláště učitelům – není schopen garantovat.
V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: TV Nova.
Související témata: Vinohradská 12, podcast, Daniel Münich, platy učitelů, školství, české školství, učitel, učitelé
Od každého ze zástupců sedmi politických uskupení jsme vybrali dva výroky – na vás je odhadnout, kdo konkrétně je jejich autorem.
Zemský ministr školství Sven Teuber označil neohlášené testy za pozůstatek 70. let, který nepatří do moderní škoy. Zrušení nečekaných testů zvažují i některé další spolkové země.
Platy učitelů se za poslední roky v porovnání s průměrnou mzdou výrazně propadly. „Sešup je podobně rychlý jako nárůst po roce 2017,“ řekl v Interview Plus odborník na vzdělávání Daniel Münich.
Součástí rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 30,7 miliardy korun.