O české plicní ventilátory CoroVent je zájem. Za dva dny o ně požádalo přes 20 zdravotnických zařízení

O plicní ventilátory CoroVent určené nemocným s koronavirem požádalo podle výrobce v posledních 48 hodinách 21 zdravotnických zařízení v Česku. Ventilátory vyrábí firma MICo Medical. Jen za čtvrtek se ozvalo osm nemocnic, sdělil majitel třebíčské skupiny MICo Group Jiří Denner v tiskové zprávě. Praha 16:17 15. října 2020

Na pražském ČVUT vznikl mimo jiné plicní ventilátor CoroVent. | Foto: Dáša Kubíková | Zdroj: Český rozhlas

Zdravotníky Denner vyzval, aby se pomocí příslušného formuláře na webu ČVUT hlásili co nejrychleji, protože firma potřebuje mít přehled o jejich reálných potřebách. Výroba části ventilátorů CoroVent byla hrazena z darů, jak bude financována další výroba, zatím Denner neví.

O ventilátory už podle firmy zažádaly nemocnice z Jihlavy, Tábora, Třebíče, Brandýsa nad Labem, Náchoda, Kyjova, Kolína, Jičína či Žatce. „Musíme tyto žádosti vyhodnotit a ve spolupráci s daným zařízením se domluvit na dalším postupu,“ uvedl Denner.

Firma podle Dennera teď potřebuje vědět, kdy a v jakém počtu budou nemocnice v Česku ventilátory potřebovat. „Nechceme se dostat do situace, že nebudeme schopni ventilátory tak rychle vyrábět, a především zaškolovat personál,“ uvedl.

Výrobu 182 plicních ventilátorů zaplatily peníze od dárců. „CoroVenty, na které se složila veřejnost, jsou samozřejmě k dispozici a nemocnice o ně postupně žádají. Ale kdo bude financovat výrobu dalších ventilátorů zatím nevíme,“ uvedl Denner. Podle něj by mělo být jasno v tom, jestli se lidé budou muset skládat na další ventilátory, nebo zda je bude možné vyrábět na základě nějaké rámcové smlouvy od státu.

Vývoz do zahraničí

Plicní ventilátor CoroVent vznikl letos díky spolupráci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, iniciativy COVID19 a firmy MICo. Zúčastnění společně s dalšími dárci podle Dennera do projektu CoroVentů investovali desítky milionů korun a chtějí, aby jich byl v Česku dostatek. „Nikdo z nás dnes neví, jestli budeme potřebovat 50 ventilátorů, 500 nebo ještě více, ale i my, jako výrobce, potřebujeme vědět, co se od nás bude očekávat a kdo výrobu případně uhradí,“ uvedl.

Minulý měsíc informovala firma MICo o tom, že začíná plicní ventilátory CoroVent vyvážet. Podle vyjádření k tomu pomohlo to, že nový ventilátor získal americkou certifikaci a uzavření partnerství s jihokorejskou skupinou Korean Heavy Industry & Development. Korejci se stali polovičními vlastníky MICo Medical.