Plíseň, málo jídla, mizerný delegát. Cestovky už řeší stovky reklamací, šance na úspěch není velká

Praha 12:45 19. července 2017

Plíseň na stěnách, rozbité zásuvky a špinavý sprchový kout - přesně takové vzpomínky má Nikol Tesaříková na loňskou dovolenou. Společně s přítelem odjeli s cestovní kanceláří na Korfu. Namísto cestování a koupání v moři ale řešili hlavně problémy s ubytováním.

„My jsme dostali úplně neobyvatelný pokoj. Špinavá podlaha, nepříjemný zápach šel i z peřin a ze všeho. Vana a toaleta, ty se ani nedaly používat. Ten první večer jsme se museli sprchovat v botách, protože do té vany se opravdu nedalo ani stoupnout,“ řekla Radiožurnálu Tesaříková.

Hned druhý den proto zažádali o nový pokoj. Ten se ale nijak zvlášť nelišil od toho předchozího. Využili proto nabídku, aby si připlatili za lepší ubytování - jenže to je stálo 160 eur, v přepočtu více než čtyři tisíce korun. S následnou reklamací přímo u cestovní kanceláře ale neuspěli. Odškodnění se přesto po čase dočkali, dodává Nikol.

„Dál jsme vše řešili přes Českou obchodní inspekci mimosoudně a po nějakém čtvrt roce nám byla vrácena poloviční částka, kterou jsme si připláceli za pokoj. Takže nám bylo vráceno 80 eur zpátky,“ dodala Tesaříková.

Odmítnou až 70 procent stížností

Podobné problémy se nevyhýbají prakticky žádné cestovní kanceláři. Třeba společnost Fischer už v této sezoně přijala desítky stížností. Podle mluvčího cestovní kanceláře Jana Bezděka jsou klienti nespokojení hlavně s ubytováním.

„Nejčastěji se stížnosti týkají služeb hotelů - ať už se jedná třeba o stravování, šíři nabídky all inclusive, nebo toho, že ne vše v hotelu funguje tak, jak by mělo. Příkladem může být třeba porouchaná klimatizace. Ideální je, pokud klient ten problém nahlásí okamžitě naší delegátce a my tu situaci můžeme řešit ještě během klientovy dovolené,“ popisuje Bezděk.

Jenže zdaleka ne všechny reklamace cestovní kanceláře uznají. Podle Asociace cestovních kanceláří a agentur loni společnosti odmítly až 70 procent ze všech podaných stížností.

„My vyhovíme stížnostem v případě, že třeba je nějaký problém s ubytovacím zařízením nebo když je klient ubytován v jiném ubytovacím zařízení. Tak tam klientům zpravidla poskytujeme refundace nebo ho přímo na místě ubytujeme v zařízení o kategorii vyšší,“ dodává mluvčí firmy Exim Tours Stanislav Zíma.

Za šváby až polovina ceny dolů

A třeba společnost INVIA přijala od začátku června přes 500 reklamací. Klientům vyhověla zhruba ve 40 případech.

„Z dlouhodobého hlediska je drtivá většina všech reklamací vyhodnocena jako neoprávněných. Pokud měl klient uvedeno, že strava bude ve formě bufetových stolů a na místě byla snídaně servírovaná a večeře například výběr pouze ze tří jídel z menu, tak v tomto případě je reklamace oprávněná,“ říká její mluvčí Michal Tůma.

Oprávněná je i reklamace, když fotografie v katalogu nebo na internetu neodpovídají realitě. Cestovní kanceláře se ale proti tomu mohou jednoduše bránit. Stačí, když obrázky označí za ilustrační.

„Pokud je to webová stránka, doporučuju si to vytisknout, protože se dá snadno změnit. Pokud si chcete být jistí, že budete mít výhled takový, jaký chcete mít, tak doporučuju, abyste si to dohodli s cestovní kanceláří, že vám to bude garantovat. Když budete mít napsáno v cestovní smlouvě - mám výhled na moře - tak vám ho musí cestovní kancelář zajistit,“ vysvětluje Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří.

Zákon nestanovuje, jak vysoké odškodné by měl klient dostat. Třeba cestovní kanceláře v Německu nebo v Rakousku se řídí takzvanou Frankfurtskou tabulkou. V případě, že by lidé objevili ve svém pokoji například šváby, podle tabulky by měli nárok až na polovinu z původní ceny zájezdu. Podobná tabulka ale v Česku chybí. Je pak na rozhodnutí kanceláře, jakou náhradu zvolí.