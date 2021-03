Ekonomka Nerudová: Po roce pandemie neexistuje kompenzační program, který by nebyl diskriminační

Podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací a Hospodářské komory skončí do konce března asi 20 procent provozovatelů. Je to v důsledku vládních protiepidemických opatření a nefunkčních kompenzačních programů, míní prezident asociace Václav Stárek. A rektorka Mendelovy univerzity, ekonomka Danuše Nerudová shrnuje: „Opatření jsou zcela nedostatečná. Výše kompenzací těchto sektorů u nás nebo v Rakousku a Německu je nesrovnatelná.“ Praha 20:08 15. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Špatné programy podle Nerudové hodily přes palubu podnikavost v Česku. ilustrační foto | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Ani po roce pandemie nefunguje žádný program, který by nebyl diskriminační a byl by postaven na kompenzaci tržeb. Místo toho máme 42 roztříštěných programů, které jsou možná šity na míru, ale výsledkem je to, že ze systému vždycky někdo vypadne. Navíc jsou administrativně náročné,“ říká ekonomka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Danuše Nerudová: Ani po roce pandemie neexistuje kompenzační program, který by nebyl diskriminační

Nerudová nerozumí ani tomu, že roční opakování požadavků na zavedení programů inspirovaných Rakouskem nebo Německem k ničemu nevedlo. „Skutečně nechápu, proč jsme to za rok nebyli schopni překlopit. Výše kompenzací pro hotely a restaurace u nás nebo v Rakousku a Německu je nesrovnatelná.“

Ekonomka má za to, že stát špatně nastavenými programy hodil přes palubu více než třicet let budovanou podnikavost v České republice.

„Nejhorší na tom je, že dnes prakticky neexistuje žádný jasný plán, kdy bude možno za nějakých podmínek otevřít,“ stěžuje si šéf Asociace hostelů a restaurací Václav Stárek a připomíná: „Je zcela evidentní, že s covidem tady budeme žít i nadále.“

Stárek upozorňuje také na to, že dvě třetiny z dvanácti set dotazovaných podnikatelů v oblasti pohostinství dosáhly maximálně na 30 procent krytí veškerých nákladů. To je podle něj neudržitelné.

Spoluzakladatel iniciativy ChcíplPes a provozní restaurace Jiří Janeček nesouhlasí s tím, že na určitý segment podnikatelů dopadá boj s pandemií až likvidačně, zatímco třeba průmyslové podniky a jejich jídelny fungují. „Vláda si na nás zkouší své hokus pokus omyly,“ říká.

Janeček upozorňuje i na to, že se v rámci kompenzačních balíčků zapomnělo například na provozovatele, kteří jsou ve vlastním a platí úvěr.

Poslechněte si celý Speciál Jana Bumby.