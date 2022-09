Analytici: Nedostatek plynu v Česku nehrozí ani po problému s Nord Streamem, většinu bereme z Norska

Nedostatek plynu po útocích na plynovody Nord Stream aktuálně v Česku nehrozí. Výbuchy zvýšily ceny plynu na burze, českých domácností se toto zdražení nyní bezprostředně nedotkne. Shodli se na tom analytici, které ve středu oslovila ČTK. Švédské a dánské měřicí stanice v pondělí zaznamenaly masivní podmořské výbuchy v místech, kde z plynovodu Nord Stream následně začal unikat plyn. Praha 16:09 28. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plynovod Nord Stream 1 | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: Reuters

„Do Česka nyní putuje naprostá většina plynu z Norska a také formou LNG z terminálů v Belgii a Nizozemsku,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Z Ruska do Evropské unie nadále malé množství plynu proudí, ale do České republiky již proudí plyn výhradně odjinud než z Ruska, doplnil analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal.

„Oběma poškozenými potrubími sice žádný plyn nyní neteče, ale obchodníci s plynem se obávají, že možná sabotáž je projevem dalšího zvýšení napětí mezi Unií, potažmo Západem, a Ruskem. A že Kreml tedy v dohledné době dost možná zavře kohoutky také u dalších potrubí, jimiž dosud plyn do Evropské unie teče,“ upozornil analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Uzavřen do odvolání

Podle Lajska byl plynovod Nord Stream 2 sice dokončen, nedostal však certifikaci pro uvedení do provozu po ruském vpádu na Ukrajinu.

„Nord Stream 1 byl jedním z nejdůležitějších přepravních uzlů pro ruský plyn do Evropy, od konce srpna je mimo provoz však i tento plynovod. Původně měl být uzavřen kvůli plánované opravě, Rusko pak následně oznámilo, že opravy zaberou delší dobu a plynovod je uzavřen do odvolání,“ dodal.

Od konce srpna tak do Evropy podle něj neproudí skrze toto potrubí žádný plyn. „Ruský plyn nyní do Evropy proudí přes plynovod Turk Stream přes Turecko na Balkán a také přes plynovody procházející Ukrajinou, tento plyn se dostává hlavně na Slovensko, do Rakouska a Itálie. Zavření kohoutků u těchto plynovodů by pak představovalo pro Evropu velký problém,“ řekl analytik.

Spekulace o sabotáži

Cena evropského zemního plynu od pondělí výrazně vzrostla v návaznosti na útoky na plynovody Nord Stream – z pondělních 169 eur za negawatthodinu až na 208 eur za megawatthodinu, uvedl dále Lajsek. Nad úrovní 200 eur za megawatthodinu se podle něj udržuje i dnes.

„Dopad na velkoobchodní ceny výbuchy mít budou. U maloobchodních zde cena vyskočila z úrovně pod cenovým stropem nad něj. Takže dopad na domácnosti bude marginální, na státní rozpočet podstatný,“ řekl Dohnal.

Stále více evropských politiků hovoří o poškození plynovodů Nord Stream v Baltském moři jako o sabotáži. Ze tří z celkových čtyř větví podmořských plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 uniká plyn. Skandinávští seismologové informovali, že v pondělí zaznamenali na dně Baltského moře výbuchy. Plyn uniká ze tří míst poblíž dánského ostrova Bornholm, a to v dánských i švédských vodách.