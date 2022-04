Plyn může přestat proudit kdykoli. Rusko je v absolutní válce se Západem, říká zvláštní velvyslanec

Plyn z Ruska může přestat proudit kdykoli, musíme s tím počítat. Ve středečním rozhovoru pro Radiožurnál to řekl Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec pro energetickou bezpečnost. Rusko je podle něj v absolutní válce se Západem. Rozhovor Moskva/Praha 21:15 27. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko si k trestání Polska vždy najde důvod. Zastavení dodávek do Bulharska je překvapivé, hodnotí Bartuška | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

Jak v rozhovoru pro Český rozhlas upozornil náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla a jak připomínají i zástupci distributorů, neměla by mít a ruská stopka pro Polsko a Bulharsko na odběratele v Česku prakticky žádný nebo jen velmi malý vliv. S tím byste souhlasil?

Ano, zatím to tak je.

A čím to je?

Plyn k nám teče jinudy. Nikoli přes Polsko, ale dneska primárně přes Baltské moře, přes Nord Stream 1.

Gazprom uvedl, že důvodem zastavení dodávek je, že Polsko a Bulharsko odmítly platit za plyn v rublech. Čím si ten ruský postup vysvětlujete vy? I v kontextu těch původně dost rozporuplných zpráv, kdy bylo nejdříve oznámeno, že dodávky končí. Pak agentura Reuters uvedla, že byly obnoveny. A krátce nato, že plyn opravdu přestal proudit.

Rusko už tranzit přes Polsko zastavilo opakovaně v loňském roce mnohokrát. Nejvýrazněji 21. prosince. Bude tam často i reverzní toky z Německa do Polska, tedy ze západu na východ. Obecně se dá říct, že Rusko si k trestání Polska vždycky nějaký důvod najde. To, co je překvapivé, je zastavení dodávek do Bulharska, což je historicky nejvíce proruský nebo Rusku nakloněný stát Evropské unie. Myslím, že tím Rusové dělají velkou chybu.

Platba v eurech, ne v rublech

Čím si tedy vysvětlujete, že zasáhli právě i Bulharsko navzdory tomu, že, jak říkáte, Bulharsko víceméně zastává velmi proruský postoj?

Argumenty, které Gazprom dává, působí dojmem, že někdo narychlo sepisuje na počítači vysvětlení kroků, které učinil Vladimir Vladimirovič Putin, aniž by se kohokoli na cokoli ptal. To už se dělo, když Putin oznámil, že budou všichni platit za plyn v rublech. Gazprom pak rychle vymyslel schéma platby přes Gazprombanku, kam se platí v eurech a uvnitř probíhá konverzace na rubly a pak jdou rubly dál do Gazpromu.

Berme i tento současný krok jako nátlak na celou Evropskou unii. Není to pouze vůči Polsku a Bulharsku. Je to krok vůči celé Evropské unii, a také proto přijde celoevropská odpověď.

Jak si vykládáte, že podobný postup zatím nezasáhl třeba Německo, přes které, jak bylo řečeno, odebíráme ruský plyn i my? Kdy například končí termín na zaplacení suroviny Německu a Česku?

Toto jsou obchodní údaje. To se, prosím, ptejte konkrétních firem. To vám nebudu říkat já. Ale řekněme, že to je v průběhu tohoto a příštího měsíce.

A je jisté, že Česko na platbu v rublech nepřistoupí?

Jako stát žádnou platbu Rusku platit nebude, protože plynárenství kompletně privatizované a všechny platby jdou od konkrétních firem. Takže je to otázka na firmy, nikoli na stát.

Stát to tedy nemůže ovlivnit? A máte informace o tom, jak se chystají v tomto případě postupovat?

Český stát ústy ministra Jozefa Síkeli (za STAN), také i přímo pana premiéra, jasně říká, že trváme na platnosti smluv. Smlouvy s Gazpromem jasně říkají, že platby jsou v eurech. A to je náš základní postoj k tomuto všemu. Pokud chce Rusko měnit smlouvy jednostranně - vypovídat je nebo je rušit - tak je to na něm a bude to jeho vina a jeho zodpovědnost.

I polský ministr pro energetickou bezpečnost uvedl, že pokud se rozhodnutí Gazpromu ukáže jako porušení smlouvy, tak se hodlá obrátit na soud. Jde skutečně o porušení smlouvy? A čeho se dá tímto způsobem dosáhnout?

Jak říkám, všechny smlouvy, o kterých v Evropě vím, mají jako měnu, z které se odvádí platby, eura, nikoli rubly. Měnit smlouvy jednostranně není možné, aspoň ne v normálním světě. Samozřejmě u Ruska je otázkou, nakolik je ještě součástí normálního světa. Rozhodně si myslím, že řada kroků Vladimira Putina není úplně normálních. Ale pokud chtějí porušit tato pravidla, změnit smlouvy, tak to skončí arbitráží. To nemůže dopadnout jinak.

A zatím platí, že členské země jednotně platbu v rublech odmítají?

Ano, zatím postoj EU je v zásadě jednotný. Je k tomu i právní názor Komise, která jasně říká, že není problém, aby odcházely platby v eurech do Moskvy, a pokud si je tam Rusové nějak převedou na rubly, je to jejich věc.

Některé členské státy vyjadřovaly připravenost platit případně i v rublech, ale to dost dobře nemůže udělat jedna země sama o sobě, protože pokud se zastaví tok plynu z Ruska do Evropy, tak bude stát pro všechny. Ta představa, že by třeba pouze do Maďarska nějaký zemní plyn přitekl, je iluzorní. Ten systém bude buď fungovat pro všechny, anebo pro nikoho.

‚Absolutní válka se Západem‘

Předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin označil postup Gazpromu za správný. Zároveň vyzval k podobnému postupu vůči dalším zemím, které nejsou k Rusku přátelské. A Česko je na tom seznamu, jak víme, vysoko, přinejmenším od odhalení kauzy Vrbětice. Nemyslíte si, že se tím středečním krokem přiblížila možnost, že ruský plyn přestane do Česka proudit?

Rozhodně ano a ne pouze k nám, ale do celé Evropské unie. Je to trend, k němuž celá situace směřuje poslední dva měsíce. S tím musíme počítat. Také s tím počítáme od začátku války.

Jak brzy se to může stát?

Klidně ještě dneska. To opravdu nelze předpovědět. Od začátku ruské války proti Ukrajině tato možnost na stole je a musím s ním počítat. Rusko je v absolutní válce se Západem a udělá všechno, všechno, včetně zastavení plynu.

Takže ta možnost je teď ještě pravděpodobnější i pro případ Česka?

Myslím si, že důvod, proč ten krok oznámili Rusové právě včera, nějak nesouvisí s Bulharskem, ani s Polskem. Ale souvisí s tím, že včera Německo oznámilo, že začne dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu. To, co Rusko opravdu trápí, jsou dodávky zbraní od nás všech na Ukrajinu. To je podpora, která je reálná, která vede k tomu, že Rusko zatím ve válce zdaleka neuspělo, jak chtělo, jak si malovalo.

A musíme stále očekávat zoufalejší kroky ze strany Moskvy a stále vzteklejší kroky ze strany Moskvy, protože válka už trvá víc než dva měsíce a zatím Rusové nijak zvlášť neuspěli v žádném ze směrů, ve kterých chtěli uspět.

Vliv na Česko?

Jak by se Česka případná úplná stopka plynu dotkla? Do jaké míry se ta situace posunula od doby zhruba před dvěma měsíci? Jak výrazný je třeba faktor oteplení? Na kolik se za tu dobu podařilo doplnit zdejší zásobníky?

Oteplení je samozřejmě zásadní. Pro představu, v nejchladnějších zimních dnech je naše spotřeba okolo 50 milionů kubíků plynu denně a v létě okolo 10. Takže to je velmi zásadní rozdíl. A co se týče naplňování zásobníků, tak ministerstvo průmyslu a obchodu i ministerstvo financí udělaly řadu kroků k tomu, abychom dokázali během léta naplnit zásobníky, pokud poteče plyn z Ruska. Zdůrazňuji, pokud poteče. Protože ruský plyn tvoří 40 procent plynu v Evropě. A pokud v příštích týdnech vypadne ruský plyn, tak samozřejmě nebude víceméně z čeho zásobníky plnit nebo rozhodně ne na plnou míru.

Momentálně jsou někde na 30 procentech?

Touto dobou už asi budou relativně níž. Většinou jsou na konci zimy ještě níž.

Česko je na ruském plynu velmi závislé, takřka výhradně. Neudělaly tedy předešlé vlády chybu, že se na podobný scénář nepřipravily tak důkladně třeba jako Polsko nebo Litva? A koneckonců i vy osobně coby dlouholetý velvyslanec pro energetickou bezpečnost?

Máte jistě pravdu, že jsme mohli udělat víc. Na druhou stranu si představte, kdyby před půl rokem přišel premiér s tím, že chceme dovážet třeba… víc ze světa, jaká by se asi strhla mela. A jaká by byla reakce médií, včetně vás?

Upřímně ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) o tomto hovořil letos v lednu, měsíc před válkou, a reakce odborníků z plynárenství i médií právem by velmi záporná. Takže to obecné nastavení - nejenom české, ale třeba i německé - veřejnosti bylo jasné. Všichni chtěli levný plyn, ale neptali se na to, jestli tam jsou nějaké vedlejší náklady.

A tady se těží zemní plyn. V lese u Valtic, v malé ohrádce.



Plyn, který Moravské naftové doly vytěží, stačí 94 tisícům domácností.



To je něco málo přes jedno procento, které celá ČR potřebuje. pic.twitter.com/qe0OROqxjD — Dominika Řebíková (@Rebikova_CT) April 27, 2022

V Polsku, Litvě nebo v dalších státech se k tomu postavili jinak. Premiér Petr Fiala z ODS se vydává do Varšavy a dá se předpokládat, že hlavním tématem bude energetická bezpečnost. Jak moc můžou obě země spolupracovat při snahách snížit závislost na ruském plynu?

Polsko je naše sousední země a má už terminál na LNG, další chystá. Takže vedle Německa a dalších zemí unie jako třeba Holandsko nebo Itálie nás samozřejmě velmi zajímá možnost případného vstupu do LNG terminálu nebo podílu na něm. Plus samozřejmě postavit nové, vysoce kapacitní propojení mezi Polskem a Českou republikou. Jedno máme STORK I, rádi bychom měli ještě druhé.

V jaké perspektivě si myslíte, že by tyto možnosti byly reálné naplnit?

Klíčové, jestli si uvědomíme, zda máme opravdu problém, anebo se budeme dál tvářit, jakoby se nic nedělo. Pokud budeme dál dodržovat všechny předpisy, které máme, a všechna ustanovení, tak budeme ty propojky stavět velmi velmi dlouho. Pokud si uvědomíme, že máme problém a musíme to řešit velmi rychle, jsme schopni velmi rychle, v řádu měsíců či jednotek let, být na Rusko nezávislí. To je koneckonců věcí Evropy v této chvíli, pět let.

Zvláštní zmocněnec ministerstva zahraničních věcí pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška