Gazprom úplně zastavil dodávky plynu do Nizozemska. Země nepřistoupila na platbu v rublech

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom zastavila veškeré dodávky plynu do Nizozemska. Firma v úterý oznámila, že nizozemská obchodní společnost GasTerra, která dovoz plynu do Nizozemska zajišťuje, nezaplatila za plyn dodaný v dubnu. GasTerra už v pondělí avizovala, že nepřistoupí na platby v rublech, jak požaduje Kreml. Problémy se zásobováním v důsledku zastavení dodávek neočekává. Amsterodam/Moskva 9:24 31. května 2022

„Gazprom zcela zastavil dodávky plynu společnosti GasTerra, protože firma nezaplatila v rublech,“ uvedl ruský gigant na telegramu. Gazprom poznamenal, že platby je nutné provádět podle pokynů. Ty předpokládají, že odběratelé budou mít účet i v rublech, z kterého se plyn bude platit.

Ruský Gazprom přerušil dodávky plynu do Finska. Země se spolehne na plynovod Balticconnector Číst článek

Společnost GasTerra už v pondělí uvedla, že přerušení dodávek plynu z Ruska očekává, protože nechce přistoupit na požadavky Kremlu. Dodala přitom, že omezení dodávek nizozemským domácnostem nepředpokládá, protože už si plyn zajistila jinde.

Přerušení dodávek očekává i společnost Orsted, která zajišťuje dodávky ruského plynu do Dánska. I ta odmítla přistoupit na platby v rublech. Dánský energetický úřad avizoval, že v důsledku přerušení dodávek neočekává žádné bezprostřední problémy v zásobování domácností.

Gazprom už před více než týdnem přerušil dodávky plynu do Finska a v dubnu také do Polska a do Bulharska. Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po invazi na Ukrajinu, kdy na něj západní země uvalily sankce.