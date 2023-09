Nizozemský terminál za rok odbavil 21 lodí s plynem pro Česko. Podle ČEZ to je 27 procent loňské spotřeby

Terminál v nizozemském Eemshavenu odbavil za první rok svého provozu pro Českou republiku 21 lodí. Bylo v nich kolem dvou miliard metrů krychlových plynu, což odpovídá zhruba 27 procentům loňské tuzemské spotřeby. Informovala o tom společnost ČEZ, která má terminál v pronájmu. Podle ní byl v dodávkách do terminálu zcela vyloučen plyn z Ruska, většinu z nich tvořily lodě z USA. Praha 11:06 18. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Terminál v Eemshavenu | Foto: Jochen Tack | Zdroj: Reuters

Terminál v Eemshavenu zahájil provoz před rokem v polovině září. Tehdy šlo o první terminál na zkapalněný zemní plyn spuštěný v Evropě od začátku války na Ukrajině.

Zařízení umožňuje zpracovat až osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy jsou určeny pro Česko, což je asi třetina české roční spotřeby.

Česká republika, respektive společnost ČEZ, má kapacity v terminálu pronajaté do roku 2027. Vedle ČEZ využívají kapacity terminálu také nadnárodní společnosti Shell a Engie.

„Terminál funguje podle našich představ a přispívá k zásobování plynem naší země i celého regionu. Důležité také je, že žádný plyn dovážený do Eemshavenu nepochází z Ruska, což je přímo zakotveno ve smlouvách,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Podle něj včasné zajištění kapacity v terminálu bylo během energetické krize klíčové pro zajištění dostatečných zásob plynu nejen na loňskou zimu, ale i příští roky.

Nezávislost na ruském plynu

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) zdůraznil, že české kapacity v terminálu umožnily úplné omezení závislosti na ruském plynu.

„Stále nám vystačí dovoz plynu z Norska nebo právě z terminálů LNG, jako je ten v Eemshavenu. České zásobníky plynu jsou nyní naplněny na 97 procent, a my jsme tak dobře připraveni na následující topnou sezonu,“ podotkl Síkela.

Během letošního léta a podzimu se provoz terminálu soustředí na přípravu na další topnou sezonu a pojištění bezpečnosti dodávek, uvedl ČEZ.

Jde například o připojení alternativních zdrojů tepla pro ohřívání LNG v zimě, kdy budou instalovány nové plynové kotle jako záloha pro dodávky z blízké teplárny.

Předpokládaná dodávka plynu

Do konce roku pak společnost ČEZ předpokládá dodávku téměř jedné miliardy metrů krychlových plynu do sítě.

„Většina lodí k nám připlouvá ze Spojených států, z terminálů v Louisianě a v Texasu. Postupně ale seznam našich dodavatelů rozšiřujeme, takže k nám dorazily také lodě z Jižní Ameriky a Afriky. Do konce roku očekáváme příjezd dalších devíti lodí,“ řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Terminál tvoří dvě plavidla, která umožňují skladování LNG a jeho zplyňování. Do terminálu se dováží zkapalněný zemní plyn na speciálně upravených tankerech. Ten se po ohřátí v terminálu a převedení do plynného skupenství vtláčí do soustavy přepravních plynovodů.

Po loňském zářijovém spuštění terminálu v Eemshavenu byly zprovozněny také další LNG terminály v německém Brunsbüttelu, Lubminu a Wilhelmshavenu.

Zástupci ČEZ už v minulosti avizovali, že prověřují možnosti získání dalších potenciálních kapacit v některém z připravovaných terminálů.