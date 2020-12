Rusko pošle svůj plyn až do Srbska. Začíná fungovat nový plynovod Balkan Stream

Necelý rok od spuštění ruského plynovodu TurkStream má být ve středu oficiálně uveden do provozu jeho prodloužený úsek přes Balkánský poloostrov. Plynovod Balkan Stream teď bude ruským plynem zásobovat také Srbsko. Do budoucna má navíc pokračovat i do Maďarska a dalších zemí.

Bělehrad/Moskva 20:39 30. prosince 2020