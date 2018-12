Polsko bude odebírat zemní plyn od Američanů. Smlouvu podepsalo na 20 let

Dlouhodobou smlouvu o dodávkách přibližně dvou milionů tun stlačeného plynu ročně podepsala polská firma pro zpracování ropy a plynu PGNiG s americkou společností Port Arthur LNG.

Dodávky začnou v roce 2023 a plyn bude do Polska proudit přes přečerpávací terminál v přístavu Svinoústí.

Ředitel poradního týmu polského prezidenta Krzysztof Szczerski po podpisu smlouvy uvedl, že tím Polsko pomáhá zajišťovat energetickou bezpečnost nejen sobě, ale i celému regionu Střední Evropy.

Polsko dováží stlačený zemní plyn už nyní. Loni podepsalo smlouvu na devět dodávek zkapalněného plynu z Louisiany.

Od roku 2024 chce mít Polsko nasmlouvané dodávky více než 11 miliard metrů krychlových stlačeného plynu ročně. Tím pokryje 70 procent své spotřeby plynu.

Zemní plyn se musí pro přepravu tankery zkapalnit při teplotě minus 162 stupně. Tím zmenší svůj objem až 630krát. V cílové destinaci je ale třeba jej zase uvést do plynného stavu.

Plynový terminál ve Svinoústí má dnes kapacitu pět miliard metrů krychlových ročně. Do dvou let se má zvýšit na 7,5 miliardy. V terminálu se buduje také zařízení na přečerpávání plynu do speciálních železničních vagónů.