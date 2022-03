Niedermayer: Vracet se od ruského plynu k uhlí by byla chyba. Krátkodobě ale musíme využít všechno

Evropské dodávky energie potřebné k výrobě tepla a elektřiny nemohou být podle německého kancléře Olafa Scholze pokryty jinak než dovozem z Ruska. „Řekl tím Rusku, že Evropa se velmi bojí zastavení dodávek plynu. A možná ne náhodou už Rusko začalo vyhrožovat jejich zastavením,“ kritizuje v Interview Plus europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Interview Plus Praha 18:24 10. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Niedermayer upozorňuje, že minimálně je třeba začít uvažovat o tom, aby platby za ruskou ropu a plyn směřovaly do bank, které mají zmrazená aktiva. Tyto peníze by tak podle něj nebyly ukradené, zároveň by je ale Rusko nemělo k dispozici.

„Evropa se musí připravit na tuto možnost, protože to není jen naše rozhodnutí, ale může to být stejně tak rozhodnutí Ruska. Je naprosto nepřijatelné, abychom se tímto nechali vydírat a byli tlačeni k tomu, abychom snížili naši podporu Ukrajině,“ zdůrazňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Evropská komise představila v úterý odpoledne plán, jak urychlit snižování závislosti na dovozu zemního plynu z Ruska. Jedním z bodů by podle Niedermayera mělo být to, aby všechny státy měly před zimou dostatečně naplněny zásobníky plynu, což se loni nestalo.

„Všechny členské země by měly dramaticky urychlit cesty ke snižování spotřeby energie, to znamená energetické úspory, a rychle navyšovat podíl obnovitelných zdrojů,“ říká v úterním rozhovoru s tím, že je třeba výrazně uspíšit dosavadní plány, které směřují až k roku 2030.

Německé selhání

Německo podle Niedermayera až příliš spoléhalo na dodávky z Ruska, a to i v důsledku tlaku ze strany německého byznysu: „Vedlo to k tomu, že v tomto případě podle mého názoru německá politika selhala.“

V Evropském parlamentu prý panuje neobvykle silná shoda na odsouzení Ruska. Pokud jde ale o diskuzi o případném zastavení dodávek ropy a plynu, ozývají se hlasy, které před tím varují a upozorňují na ekonomické dopady.

„Nejsem si úplně jistý, jak by to hlasování vypadalo. Zatím mám pocit, že většina je pro použití všech možných nástrojů. Dlužíme to našim ukrajinským přátelům. A hlavně si myslím, že Rusko dnes rozumí pouze velmi silné akci,“ míní Niedermayer.

Ekonom připouští, že opatření mohou ovlivnit životní úroveň Evropanů, státy by je proto měly před těmito dopady chránit, podobně jako tomu bylo během pandemie koronaviru. „Peníze ze státního rozpočtu je třeba směřovat k lidem s nižšími a středními příjmy a na podporu byznysu, který bude vývojem životně ohrožený,“ radí.

Klimatická krize trvá

V každém případě je podle europoslance třeba snížit spotřebu plynu, zvýšit dodávky od stávajících dodavatelů ze severní Afriky, Norska nebo nově třeba Ázerbájdžánu a také zajistit dostupnost zkapalněného zemního plynu i v zemích, které nemají terminály na jeho odběr.

Podle Niedermayera také dojde k posílení role dřeva především jako lokálního paliva a také uhlí, které se při rostoucích cenách plynu stává ekonomicky velice atraktivní.

„Toto prostě musíme akceptovat, protože je to tržní logika. Také nám to umožňuje snižování dodávek zemního plynu, ale myslím, že by bylo velkou chybou začít restaurovat uhelnou ekonomiku. Krátkodobě ale musíme využít všechny možné cesty,“ podotýká.

Niedermayer zároveň odmítá kritiku některých politiků, podle nichž je klimatický plán Evropské unie v důsledku invaze na Ukrajinu mrtvý: „Naopak je třeba urychlit velkou část opatření, se kterými se počítá v balíčku Fit for 55. Zejména ty zaměřené na rychlejší zavádění obnovitelných zdrojů a rychlejší tempo snižování spotřeby energií.“

„Planetě je jedno, že tady probíhá válka. Ten problém, který může způsobit obrovské klimatické škody, stále pokračuje a já věřím, že ta krize bude v relativně krátké době překonána,“ uzavírá europoslanec.

