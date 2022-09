Rusko chce postavit další plynovod do Číny. Povede přes Mongolsko, kam začne Rusko dodávat i ropu

Rusko jedná o výstavbě dalšího plynovodu do Číny, který povede přes mongolské území. Na ekonomickém fóru ve Vladivostoku to ve středu oznámil ruský prezident Vladimir Putin. Moskva se zároveň dohodla s vládou v mongolské metropoli Ulánbátaru, že ruská společnost Rosněfť bude do Mongolska dodávat ropné produkty. Vladivostok 16:13 7. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jde o projekt plynovodu nazvaného Síla Sibiře 2, který by propojil systémy přepravy plynu východního a západního Ruska (ilustrační foto) | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: Reuters

„Před hodinou mně šéf Rosněfti oznámil, že na základě jeho pracovní cesty do Mongolska bylo dosaženo dohody o rozšíření spolupráce i v této oblasti. Pokud vím, dohodli jsme se na všech otázkách týkajících se dodávek ropy a ropných produktů,“ řekl ruský prezident.

Putin ve Vladivostoku řekl, že Rusko nemá žádný problém s prodejem svých energetických surovin. Poptávka je vysoká po celém světě a například vývoz energií z Ruska do Číny je na vzestupu.

Sankce, které západní státy na Rusko uvalily za jeho invazi na Ukrajinu, podle Putina nefungují.

„Nyní jednáme o možné realizaci velkého infrastrukturního projektu, který by zahrnoval dodávky ruského plynu do Číny přes Mongolsko,“ cituje Putina agentura TASS.

Jde o projekt plynovodu nazvaného Síla Sibiře 2, který by propojil systémy přepravy plynu východního a západního Ruska. Tímto plynovodem by se také mohlo do Číny přes Mongolsko dodávat až 50 miliard metrů krychlových plynu.

V provozu už je plynovod Síla Sibiře, jehož provozovatelem je ruská plynárenská společnost Gazprom, nad kterou má kontrolu Kreml. Potrubí dodává plyn do Číny od konce roku 2019 a vede z východní Sibiře.