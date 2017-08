ČNB po téměř deseti letech zvýšila úrokové sazby, koruna okamžitě posílila

Koruna v reakci na zvýšení úrokových sazeb rychle posílila pod 26 Kč/EUR. Dostala se tak nejsilnější úroveň od začátku intervencí v roce 2013.

Česká národní banka sazby naposledy zvýšila v únoru 2008 a od té doby úroky už jen klesaly. Posledních pět let pak jsou prakticky na nule.

To, že by čtvrteční zasedání mohlo být bodem zlomu, avizovala už s předstihem například Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace a bývalá členka bankovní rady ČNB.

„Já myslím, že už je to docela pravděpodobné, protože inflace je už víc než půl roku nad inflačním cílem a i pokud by se v příštím roce 2018 krátce podívala pod dvě procenta, tak jen díky nějakým krátkodobým a přechodným vlivům, které nemají v podstatě nic společného s výkonem ekonomiky," řekla.

Centrální banka zvedla sazbu na čtvrt procenta. První reakcí by podle analytiků mělo být právě posílení české koruny, tedy lidem by zlevnily cesty do zahraniční a časem například i dovážené zboží.

„Ta dobrá zpráva pro domácnosti je, že by mělo dojít ke zvýšení úrokových sazeb na spořicích účtech, nezanedbatelnou částí úspor jsou dnes také penzijní účty. Mělo by teda také dojít postupně ke zvýšení výnosů nebo zhodnocování penzijních účtů," vysvětlil Radiožurnálu Jiří Witzany, profesor na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze.

ČNB je první centrální bankou v Evropské unii, která se během současného hospodářského cyklu rozhodla zvýšit úrokové sazby, upozornili analytici.