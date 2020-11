Čekání na čtvrtého velkého mobilního operátora byla jedna velká iluze, vysvětluje reportér Jakub Horáček

Uživatelé mobilních sítí a internetu v Česku zatím nemohou čekat příchod čtvrtého operátora, od kterého si mnozí slibovali pokles cen tuzemských datových služeb, jež patří k nejdražším v Evropě. Český telekomunikační úřad uspořádal aukci volných kmitočtů, ve které si hlavní balík frekvencí rozdělili stávající tři operátoři: O2, T-Mobile a Vodafone. Na aukci se čekalo několik let, cílem dražby mělo být posílení konkurence na trhu a s ním související snížení cen. Proč to tedy nakonec dopadlo tak, jak to dopadlo?



Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Pavel Vondra, Ondřej Franta, Marie Čtveráčková