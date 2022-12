Evropě pomůže elektřina z Ázerbájdžánu. Dodávat ji bude pomocí podmořského kabelu

„Vzhledem k současné bezpečnostní situaci poznamenané vojenskou agresí proti Ukrajině musíme lépe spolupracovat a projevit více solidarity,“ řekl na schůzce rumunský prezident Klaus Iohannis.

„Dnes začínáme stavět nový most z Ázerbájdžánu do Evropy. Naše země se stane významným dodavatelem elektřiny do Evropy, zejména zelené energie,“ poznamenal podle rumunské televize zase ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev.

Evropská unie se kvůli ruské invazi Ukrajiny odklání od ruských fosilních paliv a hledá alternativy jinde, například v zemích jako je Norsko a Spojené státy, ale i Katar a Ázerbájdžán.

Dohoda s touto zemí, kritizovanou neziskovými organizacemi i řadou politiků kvůli autoritářským tendencím, počítá s vybudováním 1100 kilometrů dlouhého kabelu o kapacitě 1000 megawattů pod Černým mořem. Evropská unie je podle von der Leyenové připravena projekt finančně podpořit v závislosti na výsledcích studie proveditelnosti.