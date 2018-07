Zvýhodněné evropské úvěry pomáhají malým podnikatelům, z fondů loni využili téměř 30 miliard

Právě zvýhodněné úvěry jsou pro malé firmy a podnikatele důležité. Některé projekty totiž mají dlouhodobou návratnost, což znamená, že než se firmě podaří získat zpět investované peníze, může to trvat i několik let. A firma potřebuje do té doby z něčeho žít, dále fungovat a investovat.

Právě na takové dlouhodobé projekty poskytuje firmám Evropská investiční banka nebo Evropský investiční fond zvýhodněné úvěry.

„Nás těší to, že v podstatě drtivá většina peněz jde právě pro segment malých a středních firem. V případě Evropské investiční banky, jakožto poskytovatele úvěrů skrze jednotlivé komerční banky, to je 95 procent. Pokud bychom se dívali na Evropský investiční fond, tak tam se jedná o sto procent zdrojů,“ vysvětlil Českému rozhlasu PLUS předseda asociace Karel Havlíček.

Podle analýzy, kterou si Asociace malých a středních podniků a živnostníků nechala zpracovat, jen Evropská investiční banka za poslední tři roky ztrojnásobila objem zdrojů pro české podnikatele. Loni poskytla skrz komerční banky 977 milionů eur, v přepočtu tedy zhruba 25 miliard korun. V roce 2015 to přitom byla jen třetina peněz.

„Evropská investiční banka je bankou Evropské unie. To znamená, že tam je 28 akcionářů členských zemí. Tedy že jsme i vaše banka, jsme bankou České republiky. A proto jsem ráda, že začínáme ve větší míře využívat těchto prostředků,“ popsala roli Evropské investiční banky ředitelka její české pobočky Hana Nylander-Kaloudová.

Omezení grantů a dotací

Pro firmy a živnostníky jsou tyto zdroje velmi důležité, protože peněz z běžných evropských grantů a dotací bude v budoucnu pro malé podniky méně.

„Nepochybně se budou dříve či později redukovat evropské strukturální fondy, protože nesmíme zapomínat, že zazdrojovat investiční projekty firmy mohou z vlastních, půjčených nebo dotačních zdrojů. Dotační zdroje se budou redukovat, proto toto opatření vítáme,“ doplňuje Havlíček.

Tyto evropské peníze pomohly třeba jednomu začínajícímu podnikateli z Brna, který začal prodávat speciální dětské boty. Peníze využil i jiný živnostník, který vymyslel tzv. cestovní kytaru. Ta se dá rozložit a zabere například v kufru auta méně prostoru.

Jedním z nejambicióznějších investičních projektů Evropské unie je tzv. Junckerův balíček – neboli Evropský fond pro strategické investice. Ten začal fungovat v roce 2015 a podniky z něj mohly čerpat úvěry za 315 miliard eur.

Jenže Česko dokázalo zatím využít jen zlomek těchto zdrojů, konkrétně necelou půl miliardu. Pro Česko to znamená 18. místo mezi zeměmi Evropské unie.