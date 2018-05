Podnikatelé stárnou, ve věku nad 61 let je jich pětina. ‚Může to být problém pro venkov,‘ zní z asociace

Česká podnikatelská generace devadesátých let se dostává do důchodového věku. I kvůli tomu se do deseti let zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let, uvádí výzkum společnosti Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků. Kromě toho každý pátý senior uvažuje o tom, že podnikat ještě začne. Praha 14:24 31. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Peníze jsou skutečně nejčastějším motivem toho, proč senioři uvažují o podnikání. Ale starší lidé v tom vidí i cestu, jak si udržet psychickou a fyzickou aktivitu. K dalším důvodům patří i chuť být nezávislý a společensky prospěšný, uvádí průzkum.

Pracovníci vyslaní do ciziny v rámci EU dostanou stejnou odměnu jako místní, rozhodli europoslanci Číst článek

Příkladem podnikajícího seniora je čtyřiasedmdesátiletý Jiří Merlíček, který své mnohaleté zkušenosti z pitevny dnes využívá jako masér.

„Na pitevně člověk jaksi vidí to lidské tělo z o něco více stran než masér, dál než jenom záda a kůži – taky co je pod tím – a začal jsem tomu tedy až po letech o něco víc rozumět.“ Jiří Merlíček si pak udělal roční kurz masérů ve zdravotnictví a dnes jako masér stále podniká.

Ve věku nad 61 let je dnes zhruba pětina osob samostatně výdělečně činných, tedy přibližně 200 tisíc lidí. Mluvím přitom jenom o aktivních podnikatelích.

'Zásadní dopady do obslužnosti venkova'

A další srovnání přidává Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků. „V tomto roce vlastně poprvé bude více podnikatelů starší 61 let, než mladších 36 let, takže v současné době, pokud nezačneme něco dělat ve smyslu toho, abychom udrželi ještě tuto sílu v aktivním životě, tak odejdou z toho podnikatelského světa. To by znamenalo poměrně dost zásadní dopady do obslužnosti venkova.“

Například malé obchody na vesnicích provozují často právě starší lidé, dodává Havlíček. Podle něj by tak stát měl podnikání seniorům usnadnit.

Mladí Češi častěji dostávají smlouvy na dobu určitou, firmy je berou už při studiu Číst článek

Konkrétně mluví Havlíček například o daňových úlevách. „Pokud tito lidé budou mít do určitého příjmu, třeba do půl milionu korun ročně, nulovou daň, nestane se vůbec nic, protože oni tak jako tak nic na dani z příjmu příliš nezaplatí, ale byl by poměrně velký dopad ve smyslu jejich obslužnosti, aktivit a současně pochopitelně i úspor ve státní kase, protože nebudou stát s čepicí v ruce a čekat na důchod.“

Malé obchody a pohostinství

Pokud jde o obory podnikání, starší lidé mají zájem především o provozování menších obchodů, různých typů občerstvení a pohostinství, ale i o drobnou řemeslnou výrobu nebo o poradenství.

Podle výzkumu 82 procent malých a středních firem zaměstnává pracovníky starší 55 let. S ohledem na mzdy jsou tito lidé většinou spíše na podnikovém průměru, shodují se oslovené firmy. Nejvíce si na starších lidech zaměstnavatelé cení jejich zkušeností, spolehlivosti a loajality.

Naopak za slabší stránky považuji menší rychlost, vyšší nemocnost a menší schopnost pracovat s novějšími technologiemi. Jinak podniky se zájmem o zaměstnance ve věkové skupině nad 55 let od nich podle průzkumu očekávají plnou osmihodinovou pracovní dobu.